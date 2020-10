Danes se je sicer na londonskem sodišču Old Bailey zaključila predstavitev dokazov v obravnavi ameriške zahteve za izročitev. Obravnava se bo s sklepnima besedama obrambe in ameriške vlade nadaljevala še ta mesec. Pred sodiščem so se tudi danes zbrali Avstralčevi podporniki, med katerimi so bili tudi njegova zaročenka Stella Moris in oče John Shipton ter modna oblikovalka Vivienne Westwood.

Morisova se je zahvalila podpornikom in zatrdila, da je obravnava ameriške zahteve za izročitev »boj za Julianovo življenje, svobodo medijev in resnico«. »V zadnjih štirih tednih se je pokazala prava narava tega pregona. Julian je kaznovan zaradi služenja javnosti, od katerega smo imeli vsi koristi,« je izpostavila.

Ameriško pravosodje ustanovitelju Wikileaksa očita objavo zaupnih dokumentov o vojaških operacijah ZDA v Iraku in Afganistanu, ki jih je pridobil od žvižgačice Chelsea Manning, ki je bila prej ameriški vojak Bradley Manning. V primeru, da bi ga v ZDA spoznali krivega v vseh točkah obtožnice, mu grozi do 175 let zapora.

Assange se je leta 2012 pred izročitvijo ZDA zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu. Takrat je bil zanj tudi veljaven evropski priporni nalog zaradi domnevnega posilstva na Švedskem. Kasneje so na Švedskem postopek proti njemu opustili.

Britanska policija ga je aretirala aprila 2019, ker naj bi s pobegom na veleposlaništvo kršil pogojni izpust. Pred tem so mu na ekvadorskem veleposlaništvu po zamenjavi na položaju ekvadorskega predsednika odrekli gostoljubje.