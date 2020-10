Devetindvajsetletni Takahiro Širaši je v sredo na sodišču priznal, da je pred dvema letoma devet ljudi zvabil v svoje stanovanje, jih zadavil, trupla razkosal in jih shranil v hladilnih škatlah. Policija jih je na njegovem domu v Zami, kakšnih 40 kilometrov od Tokia, odkrila novembra 2017. Vse žrtve naj bi še okradel, ženske pa spolno napadel. Po pisanju lokalnih medijev je bila najmlajša žrtev stara 15 let, najstarejša pa 26. Prav vse so pred smrtjo na twitterju pisale o svojih samomorilskih nagnjenjih, ravno na osnovi tega pa se je morilec osredotočil nanje. Njegovi odvetniki kljub priznanju vztrajajo, da ni bilo čisto tako. Osem žensk in enega moškega s samomorilskimi nagnjenji naj bi namreč ubil z njihovim privoljenjem, kar po njihovem pomeni, da bi ga morali spoznati za krivega blažjega kaznivega dejanja. S tem bi se najverjetneje izognil smrtni kazni z obešenjem. »Nikoli niso privolile. Udaril sem jih po zadnjem delu glave, da se ne bi upirale,« pa je Širaši povedal za japonski časnik Mainiči Šimbun in tako kar sam podrl teorijo obrambe.

Sodba 15. decembra

Po petih mesecih psiholoških testov so strokovnjaki lani sklenili, da se je mladenič zavedal, kaj počne, in je zato za svoja dejanja kriminalno odgovoren. Sojenje se je začelo v sredo, na 24 narokih v naslednjih 77 dneh pa bo tožilstvo predstavilo dokaze. Sodbo naj bi razglasili 15. decembra. Na razkosana trupla v njegovem stanovanju so policisti naleteli med iskanjem pogrešane 23-letnice iz Tokia, za katero se je kasneje izkazalo, da je bila ena od njegovih žrtev. Širaši naj bi pod uporabniškim imenom Rabelj prek spleta pristopil do žrtev, jih povabil domov in jim obljubil, da jim bo pomagal umreti, nekaterim pa celo zatrdil, da bosta umrla skupaj, so za japonske medije potrdili viri iz preiskave. Prav tako je po spletu iskal načine, kako pohabiti trupla, kupil pa je tudi velik nož in žago ter vadil zavezovanje vozlov na vrvi.

Umori so šokirali Japonsko in sprožili javno razpravo o spletnih straneh o samomorih. Vlada se že od takrat trudi take strani ukiniti, a težave še niso izkoreninili. Nekaj dni po najdbi trupel so na twitterju uvedli nova pravila, po katerih uporabniki ne smejo »promovirati ali spodbujati samomora«. Japonska se sooča z eno najvišjih stopenj samomorov na svetu in četudi se število v povprečju zmanjšuje, med mladimi narašča. Strokovnjaki opozarjajo, da spletna družbena omrežja v državi, v kateri samomor in depresija ostajata tabu temi, predstavljajo nekakšen čustveni ventil za posameznike, zato bi lahko imela ukinitev strani ali prepoved objav nasprotni, tragičen učinek. tak