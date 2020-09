Po nekaj več kot 2000 testih so okužbo v zadnjem dnevu potrdili pri 191 ljudeh iz Federacije BiH ter pri 51 iz Republike srbske. Še eno okužbo so zabeležili v distriktu Brčko. Novi primeri so razpršeni po vsej državi.

S 13 smrtnimi žrtvami covida-19 v zadnjem dnevu se je skupno število vseh umrlih, ki so bili okuženi z novim koronavirusom, v BiH povzpelo na 858, sporočilo zdravstvenih oblasti v državi povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Glede na zbrane podatke pristojnega ministrstva BiH trenutno na sto tisoč prebivalcev na tedenski ravni beleži 52 novih primerov okužbe.