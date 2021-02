Iz univerzitetnega kliničnega centra v Košicah na vzhodu Slovaške so danes sporočili, da je delež britanske različice koronavirusa predstavljal kar 90 odstotkov vseh odkritih primerov okužbe. »Kot kaže, je delež te različice na Slovaškem višji kot drugod v Evropski uniji in še višji kot v Veliki Britaniji,« je po poročanju slovaške tiskovne agencije Tasr opozoril vodja infekcijske klinike Pavol Jarcuska.

Prodekanja medicinske fakultete v Košicah Monika Halanova je ob tem pojasnila, da so pred tremi tedni med množičnim testiranjem zabeležili približno 60 odstotkov okužb z britansko različico med pozitivnimi testi. Zdaj pa so v bolnišnici na britansko različico testirali še 119 bolnikov in kar 91 jih je bilo pozitivnih, je pojasnila.

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije so v več mestih in pokrajinah znova preložili načrtovano odprtje šol. Po načrtih ministrstva za šolstvo naj bi se v ponedeljek v razrede vrnili otroci do desetega leta starosti. Kot je danes preko facebooka sporočil premier Matovič, pa bi bilo to preveliko tveganje.

»Z odprtjem prve stopnje v osnovnih šolah bi šlo nazaj na delo okoli 150.000 staršev. Britanska različica je opazno bolj agresivna (nalezljiva) in povzroča več hospitalizacij in smrti. Tako velika prisotnost britanske različice tudi pomeni, da bi vsakršno sproščanje ukrepov brez ustreznih zaščitnih ukrepov povzročilo nov porast okužb in poslabšanje položaja,« je pojasnil premier.