Petnajstletni Hrvat se je v nedeljo popoldne zatekel na policijsko postajo v Splitu in dežurnemu policistu povedal, da so ga napadli neznani moški in ga ranili. Po pisanju portala Slobodna Dalmacija je mladenič deloval raztreseno, oblačila in čevlje je imel prežete s krvjo. Policisti so ga posadili za mizo, počakali, da se pomiri, in mu začeli postavljati vprašanja. Ko so ga malce bolje pogledali, so opazili, da pod vso to krvjo ni nobene resnejše rane, reza ali praske, ki bi pojasnila tolikšno količino krvi. Ko so nanj malo bolj pritisnili, je priznal, da je vse, kar jim je povedal do takrat, laž ter da je v bližnjem bloku »potolkel neko babico«. Nemudoma so ga pridržali. Ko so šli policisti preverit srhljive navedbe, so v njenem stanovanju našli negibno truplo 89-letne Helene M. Na vratih naj ne bi bilo znakov vloma, v notranjosti naj ne bi manjkalo nič vrednega.

Kaj naj bi torej bil najstnikov motiv? Ni znano, a koristoljubje očitno ne. Policistom je po poročanju hrvaških medijev dejal, da je bil umor »izzvan«. Prav mogoče je, še pišejo, da je brez kakršnega koli povoda potrkal na stanovanje nesrečne ženske in jo napadel, ko jih je odprla. Po pisanju portala 24sata, ki se sklicuje na vire iz preiskave, je fant tolkel po več vratih v bloku, in potem ko je gospa edina odškrnila vrata, je najstnik planil v stanovanje, jo pretepal z vsem, kar mu je prišlo pod roke, pokončal pa jo je z brcami v glavo. 89-letnica ni imela najmanjše možnosti za preživetje. Policija je še v nedeljo proti najstniku podala kazensko prijavo zaradi umora, ga pridržala, nato so njegova oblačila preiskali zaradi morebitnih dokazov, pregledali pa tudi njega, po telesu iskali morebitne sledi, mu odvzeli DNK, kri in urin, opravili so tudi toksikološko analizo. Nato ga je zaslišal preiskovalni sodnik. Fant naj bi mu povedal, česar se spomni, menda ima nekaj lukenj v spominu, a naj bi smiselno odgovarjal na vprašanja. Truplo 89-letnice so poslali na obdukcijo, zbrane sledi pa forenzikom.

Morilec ne bo šel v zapor Kriminalisti so dokaze zbirali tudi na kraju zločina, v stanovanju v tretjem nadstropju bloka v osrčju Splita, kjer je upokojenka živela s sinom. Ta je bil v času brutalnega umora v službi. Po pisanju lokalnih medijev so sosedje povsem iz sebe. »Helena je bila čudovita soseda in prijateljica. Ko smo slišali, kaj se je zgodilo, smo ostali brez besed. Očitno je to isti fant, ki je okoli štirih popoldne vsem zvonil, da bi ga nekdo spustil v zgradbo, a nepoznanim ljudem ne odpiramo vrat. Nekdo mu je vrata vendarle odprl, slišali smo, kako je potem zvonil še po zvoncih pred stanovanji. Očitno mu je Helena odprla vrata,« je povedala ena od sosed, ki jo je nazadnje videla v petek. Za svoja leta izredno čila gospa, še sosede so mislile, da jih ima le nekaj čez 70, je imela dnevno rutino – zjutraj v trgovino, zvečer k maši. »Pomahala mi je in me vprašala, kako sem kaj, nato pa odšla dalje. Vedno se je tako lepo smejala,« je dodala druga stanovalka bloka. Kljub teži in grozljivosti zločina pa najstnik ne bo šel v zapor. Ker še ni dopolnil šestnajst let, je po zakonu mlajši mladoletnik, ki se mu sme izreči le vzgojni ukrep, med katere spadajo ukor, nadzor organa socialnega varstva ali pa napotitev v vzgojni zavod ali prevzgojni dom za najdlje tri leta. Zaradi ponovitvene nevarnosti in posebno hudih okoliščin zločina petnajstletnik za zdaj vendarle ostaja v pridržanju.