Policija: žrtve nasilja v družini bomo zaščitili ne glede na epidemijo

Če bo gibanje zaradi epidemije jeseni ali pozimi spet omejeno in če bodo šole ponovno zaprte, bo poseben izziv preprečevanje nasilja v družini. To se namreč v času, ko so ljudje zaprti med štiri stene, poveča. Kaj storiti, da epidemije ne bi preprečevali na račun pretepenih in ustrahovanih otrok in žensk?