Netanjahu je zatrdil, da ima Hezbolah, ki ga podpira Iran, v soseski Janah tovarno raket, ki je v bližini plinskega podjetja. "Tam so plinske jeklenke," je povedal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Poudaril je, da je tovarna nekaj metrov stran od plinske postaje in 50 metrov od plinskega podjetja. Stoji sredi hiš, je povedal izraelski premier.

Prebivalce te soseske na jugu libanonske prestolnice je pozval, naj zahtevajo rušenje tega skladišča orožja.

"Lahko se zgodi še ena eksplozija," je poudaril. V bejrutskem pristanišču je namreč v začetku avgusta odjeknila silovita eksplozija, ki je razdejala Bejrut in zahtevala okoli 190 življenj, več kot 6000 ljudi pa je bilo ranjenih.

Kmalu po Netanjahujevem govoru je izraelska vojska objavila podatke o treh Hezbolahovih tovarnah natančno vodenih raket v Bejrutu, med njimi tudi o tisti, ki jo je omenjal izraelski premier. Izraelska vojska je libanonsko vlado pozvala, naj ob podpori mednarodne skupnosti ukrepa.

Izrael in Libanon sta uradno v vojni, na meji pa so pogoste napetosti med izraelsko vojsko in libanonskim šiitskih gibanjem. To iz Libanona napada Izrael. Izrael pa napada iranske in Hezbolahove cilje v Siriji in Libanonu, še navaja dpa.