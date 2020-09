V pomoč nam je lahko dodatno zdravstveno zavarovanje Specialisti+, ki zavarovancem med drugim omogoča hiter in enostaven dostop do specialističnoambulantnih storitev in diagnostike, strankam pa je na voljo tudi asistenca. Zavarovanje omogoča specialistično obravnavo pri zdravstvenih izvajalcih, ki izvajajo samoplačniške storitve, v vsega sedmih dneh.

Poleg obravnave pri zdravniku specialistu (ortopedu, dermatologu…) krije stroške zahtevnih diagnostičnih postopkov, npr. magnetno resonanco, CT, gastroskopijo in podobno, operativne posege, ki se lahko opravijo v enodnevni obravnavi (npr. artroskopija kolena), zdravila, ki nam jih zdravnik specialist predpiše na beli recept in bi bila sicer samoplačniška, ter ambulantno rehabilitacijo. To seveda velja za novonastale bolezni in poškodbe. Predhodna stanja in kronične bolezni so izključene.

Zavarovanec s sklenjenim zavarovanjem Specialisti+ je zaradi bolečin v kolenu pri osebnem zdravniku prejel napotnico za MRI. Poklical je naš asistenčni center Zdravstvena točka in bil v istem tednu naročen na magnetno resonanco, na katero bi sicer čakal nekaj mesecev. V desetih dneh je bila opravljena še artroskopija kolena, sledila sta kontrolni pregled pri ortopedu in nato še fizioterapija, s čimer se je postopek zdravljenja bistveno skrajšal.

Z vidika delodajalca je gotovo prednost hitrejša vrnitev zaposlenega na delovno mesto in tako manj moten delovni proces, višja učinkovitost ter višje zadovoljstvo zaposlenih. Sklenitev Specialisti+ Kolektivno za zaposlenega prinaša hiter dostop do zdravnika specialista, krajšo bolniško odsotnost in s tem manjši izpad dohodka. Hitro odpravljanje zdravstvenih težav znižuje možnost za razvoj kroničnih bolezni in hitrejšo vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim. Zaradi tega se vse več podjetij odloča za kolektivno obliko tega zavarovanja. Zelo pomembno je izpostaviti tudi dodatno zdravstveno in finančno varnost ter ugodnejše pogoje ob sklenitvi.

Tovrstne nadstandardne storitve krijeta zavarovanji Zobje in Zobje+, ki smo ju razvili v sodelovanju z zobozdravniki. Po pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja ima posameznik pravico do standardnih zobozdravstvenih storitev in materialov, za nadstandardne pa je treba doplačati. V primeru omenjenih dveh zavarovanj vam doplačila za npr. bele zalivke v stranskem področju ali protetično rehabilitacijo ob nezgodi povrne zavarovalnica. Pri zavarovanju Zobje+ je dodatno kritje preventive in protetike – čiščenje zobnega kamna enkrat letno in protetična storitev (npr. implantat), ob poudarku, da je navedeno krito, kadar potreba po omenjenih storitvah nastane po poteku (24-mesečne) karence. Naj poudarim, da so stroški za nadstandard povrnjeni v celoti, če je storitev opravljena pri koncesionarju, če je opravljena samoplačniško, pa glede na cenik zavarovalnice.

Na tak način se lahko zavarovanci o svojih zdravstvenih težavah in težavah družinskih članov pogovorijo z zdravnikom družinske medicine ali drugimi specialisti, pri čemer ne gre za reševanje urgentnih stanj. Poleg tega omogoča organizacijo samoplačniške zdravstvene obravnave, informacije o čakalnih dobah v zdravstvu, ozaveščanje o pravicah iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter druge uporabne nasvete. Zavarovanec se na zdravstveni nasvet naroči prek Zdravstvene točke na številki 080 26 64, zavarovalnica pa zagotovi povratni klic razpoložljivega zdravnika v dogovorjenem terminu. rš