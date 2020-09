Operacija se je začela ob 7. uri na območju, imenovanem Virval, v okolici bolnišnice v Calaisu. V prvih dveh urah so po podatkih regionalnih oblasti evakuirali okoli 200 migrantov. Do tedaj jih je policija 21 aretirala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Želimo se izogniti novi točki zbiranja v Calaisu,« je na kraju povedal prefekt departmaja Pas-de-Calais Louis Le Franc. Poudaril je, da je namen te operacije migrantom zagotoviti zavetje. »Migranti živijo v tem gozdnatem območju v izjemno težkih pogojih,« je še dejal Le Franc.

Okoli 150 migrantov iz taborišča bodo premestili v sprejemne centre v Pas-de-Calaisu, še 150 pa v druge departmaje na severu Francije. Preostalih 500 bodo medtem premestili v druge dele države. Med njimi je sicer zgolj okoli 40 žensk in otrok. Migranti večinoma prihajajo iz Somalije, Sudana, Iraka, Irana in Eritreje.

Cilj francoskih oblasti je tudi aktiven boj proti tihotapcem ljudi in izkoriščanju človeškega trpljenja, je še povedal prefekt. Dodal je, da tihotapci za prevoz migrantov čez Rokavski preliv v Združeno kraljestvo zahtevajo 7000 evrov za pot v dobrih razmerah na morju in 3000 v slabih.

Nevladne organizacije opozarjajo, da je ta operacija nesmiselna, saj se bodo migranti čez nekaj dni vrnili in se namestili nekoliko bolj stran. »Predstavljajte si, da vas zbudijo ob 3. uri zjutraj, policija povsod okrog vas, silijo vas na avtobuse, da bi odšli nekam, kamor ne želite. Ob najmanjši priložnosti bodo zapustili avtobus in se vrnili, pogosto peš,« je povedala Maya Konforti iz organizacije Auberge des migrants.

Po podatkih oblasti je na območju Calaisa okoli 1000 migrantov, ki želijo na Otok, po ocenah nevladnikov pa okoli 1500. Od začetka leta so francoske oblasti med poskusom prečkanja Rokavskega preliva prestregle nekaj več kot 1300 migrantov.

Današnja operacija je bila sicer največja na območju Calaisa po tisti leta 2016, v okviru katere so izpraznili migrantsko taborišče Džungla, v katerem je med letoma 2015 in 2016 živelo do 9000 migrantov.