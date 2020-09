Nepisano pravilo je, da so glavni, najbolj izstopajoči avtomobili v filmih in televizijskih serijah atraktivni, športni, hitri. Izjem je pravzaprav tako malo, da bolj kot ne le potrjujejo pravilo. Skozi zgodovino so se kar enakovredno nizali vsake toliko časa, recimo, da je na 20 do 25 atraktivnih nastopil eden »vsakdanji«. No, eden zadnjih takšnih pa je šel nemara še korak dlje, saj gre celo v drugo skrajnost. Številne lestvice ga namreč uvrščajo med najgrše štirikolesnike vseh časov. Beseda teče o pontiacu azteku, konkretneje o tistem, ki ga je v seriji Kriva pota (Breaking Bad) vozil glavni junak Walter White (Bryan Cranston).

Azteka se je namreč že takoj po predstavitvi prijel slab sloves, križanec ni bil po mnenju kritikov ne spodoben enoprostorec ne SUV, ocenjevali pa so ga na primer z besedami »kot da bi karavan zadela bomba«, »oblikovna katastrofa« ali »nekaj najgršega na štirih kolesih«. Ob tem je dajal »plastičen« vtis, naposled pa se je izkazalo tudi, da je aztek, ki so ga proizvajali med letoma 2000 in 2005, zaradi svojega neuspeha predstavljal začetek konca znamke Pontiac.

Posebno barvo izbral avtor Posebnosti azteka Walterja Whita je bilo več. Zadnje kolo na voznikovi strani denimo ni imelo aluminijastega platišča, temveč je šlo za klasičnega, črnega, jeklenega, s čimer je bil avtomobil še grši, ob tem pa je bila karoserija nekakšne zbledele zelene barve. »Take barve sicer pri tem avtomobilu ni bilo na voljo, šlo je za posebno, ki jo je mogoče videti samo v seriji, ker je njen avtor Vince Gilligan za karakter Walterja Whita želel natančno tako,« je povedal Dennis Milliken, ki je bil v seriji zadolžen za avtomobile. Med snemanjem serije so skupno uporabili tri različne azteke, pri čemer je bil eden namenjen zgolj temu, da so posneli dogajanje v notranjosti, v kateri se odvijajo številni pomembni kadri. Sicer pa ima izbira azteka več simbolnih pomenov. Od tega, da na nek način zrcali življenjsko zgodbo Walterja Whita, do tega, da je dogajanje serije postavljeno v Novo Mehiko, Azteki, starodavno ljudstvo, po katerem ima avtomobil ime, pa so nekoč živeli tudi na tem ozemlju.