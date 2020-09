Športni ferrari laferrari ima motor vgrajen zadaj in pogon na zadnji kolesi, med letoma 2013 in 2018 so jih izdelali 710. Bil je njihov prvi blagi hibrid, maksimalna hitrost je bila 350 km/h, pospešek do stotice pa pod tremi sekundami. Na dražbah dosegajo milijonske vrednosti. (Foto: Newspress)