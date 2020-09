Na današnjem sestanku so izpostavili, da bo v kratkem treba nadomestiti okoli 200 sodnikov, zato je nujno zagotoviti ustrezno kadrovsko načrtovanje in pospešiti postopke imenovanja novih sodnikov.

Na sestanku so predsedniki višjih sodišč v luči večje učinkovitosti sodišč izrazili željo, da se ustrezno naslovi ocenjevanje sodnikov. Sogovorniki so se strinjali, da bi se morala večja objektivnost in enotnost pri ocenjevanju odražati tako pri napredovanju kot tudi razrešitvi tistih sodnikov, ki ne dosegajo oziroma izpolnjujejo kriterijev.

Kot je povedala ministrica, je prenova sodniške zakonodaje ena od prednostnih nalog ministrstva za pravosodje, ki bo prinesla pomembne izboljšave na področju delovanja sodišč, sojenja v razumnem roku in številne druge prednosti.