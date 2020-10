Kremna špinača je čudovita, kremasta in dišeča omaka, ki se skupaj s pirejem stopi v ustih. Okusi so nežni, a vseeno bogati, tekstura je božansko kremasta, želodček pa bo nadvse hvaležen.

Poleg kremne špinače najbolj sodi pire, pa naj bo ta krompirjev, delno cvetačni ali pa pire s sladkim krompirjem. Tu predstavljamo krompirjevo-cvetačni pire. Razmerje krompirja in cvetače prilagodite na svoj okus, pire je odličen le s krompirjem, prav tako pa tudi le s cvetačo. Če uporabite polovico krompirja in polovico cvetače, tako poskrbite tudi za manj kalorij, na okusu se pa ne bo poznalo. Poskrbite le, da bo pire dovolj pretlačen, da se koščki cvetače ne bodo videli. Pa še pomembno opozorilo: nikar ne dovolite, da bi se krompir in cvetača ohladila, saj ju bo potem zelo težko kremasto pretlačiti.

Za vegetarijansko različico obroka poleg - namesto umešanih jajčk, ribjih palčk ali hrenovke - postrežite s pečeno koruzo. Kupite že kuhane koruzne storže, ki jih pokapajte z oljem in za manj špricanja popecite v pečici. V pečici se speče brez umazanije in bolj enakomerno.

Nikar ne dovolite, da bi se zaradi slabih spominov iz otroštva odpovedali nebeškim okusom kremne špinače s pirejem. Pripravite ju po tem receptu in in uživajte v njem!

Pa dober tek!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za krompirjevo-cvetačni pire:

300 g krompirja

200 g sveže ali zamrznjene cvetače

sol

6 žlic mleka

1 košček masla

Sestavine za kremno špinačo:

400 g zamrznjene spasirane špinače (ali en paket)

3 žlice olja

2 žlici moke

4 žlice mleka

1 strok česna

1 konica noža muškatnega oreščka

sol

poper

1 žlička kisle smetane (ali grškega jogurta)

Sestavine za pečeno koruzo:

1 paket kuhane koruze

olivno olje

(kajenski) poper (neobvezno)

PRIPRAVA

Odmrznite špinačo in segrejte pečico na 250°C.

Cvetačo razdelite na cvetke, krompir pa olupite in narežite na kocke. Če cvetača ni videti čista, cvetke za pet minut namočite v slani topli vodi, da ven izplava vsa umazanija in morebitne živalice. Nato cvetačne cvetke in krompir skuhajte v slanem kropu. Ko sta skuhani, ju odcedite in pustite nekaj minut, da odvečna para izpari. Potem dodajte mleko in maslo ter vse dobro pretlačite v pire.

Najprej pripravite prežiganje. V kozici segrejte olje, dodajte moko in premešajte ter kuhajte nekaj minut, da se moka pokuha. Nato dodajte špinačo (nič hugega, če še ni čisto odmznjena) in mleko in premešajte. V primeru, da špinača še ni popolnoma odmrznjena, jo dajte na prežiganje, dolijte mleko in pokrijte, ker kuhajte, da se odmrzne. Pazite, da se ne zažge. Po potrebi dodajte več mleka. Dodajte nariban česen, muškatni orešček, sol, poper in premešaj ter pokrito kuhajte 5 minut. Špinačo poskusite, dodajte 1 žličko kisle smetane in spet dobro premešajte in zavrite.

Že kuhane storže koruze pokapajte z oljem in kajenskim poprom (ali navadnim poprom, mleto sladko papriko ali čilijem) in pecite približno 10 minut na 250°C, vmes jo enkrat obrnite. Če koruza še ni predhodno kuhana, jo pred peko v vreli vodi kuhajte približno 5 minut.

Pire servirajte na krožnik, dodajte kremno špinačo in narezano koruzo ter postrezite.

Ta jed je najboljša sveža, zato pogrevanja ne priporočamo.