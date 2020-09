***

Vasko Simoniti je povedal, da se med ljudstvom veliko govori o dojenju psa, ki ga je uprizorila ena izmed slovenskih umetnic, vendar, kot je povedal, je potrebno pogledati ves opus te umetnice. Ljudje gredo preveč na prvo žogo. To vidijo in so zgroženi, a gospa je v tujini dobila pomembno nagrado, kar pomeni, da jo je prepoznala širša evropska skupnost. Dojenje psa lahko ponazarja nekakšen upor in izgubo vere v človeka, da bo uredil svet. Če bi to pogledali v časovnem loku, se ta zadeva ne bi zdela tako grozna. ik