DZ je ob 9. uri začel maratonsko sejo o interpelaciji ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki so jo vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. Vlagatelji nimajo potrebnih 46 glasov za razrešitev Simonitija, zato računajo na posamezne poslance DeSUS in SMC.

Opozicija je očitke ministru strnila v deset točk, ki sta jih povzela Matjaž Nemec (SD) in Violeta Tomić (Levica). Ministru med drugim očitajo neučinkovito ukrepanje pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji covid-19, zadrževanje izplačevanja finančnih sredstev za že opravljeno delo na področju filma in filmske produkcije, politično kadrovanje v javnih kulturnih ustanovah ter odgovornost za napade na svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter poskus omejevanja neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa RTV in STA.

Opozicija Simonitija pozvala, naj odstopi

»Slovenija se je s prihodom vaše vlade in z vašim prevzemom odgovornosti za področje medijev znašla na neslavnih seznamih držav, ki grobo posegajo v svobodo medijev,« je ugotavljal Nemec. Glede Simonitijevega odnosa do kulture pa je izpostavil ministrovo objavo, v kateri se sprašuje, če so vsi umetniki vrhunski, in kdo od njih si zasluži plačilo prispevkov. »To si dovolite izjaviti v času, ko je velik del delavcev v kulturi ostal brez možnosti za delo, za ustvarjanje, za nastopanje,« je bil kritičen poslanec SD. »Kultura je po letu dni epidemije na kolenih in vi ste ob tem najraje tiho,« je dejal Nemec in opozoril, da je kultura ostala brez ključnega sogovornika, ko ga je najbolj potrebovala.

Tomićeva je izpostavila ministrovo odgovornost za deložacijo najemnikov prostorov na Metelkovi ter odvzem statusa samozaposlenega v kulturi raperju Zlatku, pri katerem naj bi minister odločal samovoljno in nezakonito. Opozorila je, da Simoniti vse od nastopa svojega mandata ni vzpostavil dialoga z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi. Slednji so po njenih besedah ujeti v začaran krog - brez statusa ni dela, brez dela pa ni statusa. Več kot tretjina jih živi na pragu revščine.

»Prišli smo do točke, ko sta delo in eksistenca kulturnikov odvisna od samovolje ministra in državne birokracije, ki kulturo zatira in tlači v ideološki kalup po meri vladajoče stranke,« je bila ostra Tomićeva in ministra pozvala, naj pokaže državotvornost in odstopi.