Kompromisi. Si predstavljate življenje brez kompromisov, še posebej v partnerskem odnosu? Prilagajanje in kompromisi so pogosto še bolj naporni, ker večinoma ne vemo, zakaj se obnašamo in reagiramo na določen način in zakaj se tako težko ali z lahkoto prilagajamo. Toda s kompromisi smo dejansko soočeni vse od mladosti in nas spremljajo tako rekoč na vseh področjih. Ne verjamete? Pred dnevi smo bili soočeni z enim takim velikim kompromisom. Iz preteklih izkušenj smo namreč vedeli, da avto, s katerim se bomo intimno družili, ni ravno primeren našim zahtevam, a nismo vrgli puške v koruzo in smo mu dali priložnost. Še dobro…

Mazdin MX-5 je posebnež, saj roadsterji postajajo eksoti, ki izginjajo s cest. Najprej opozorilo: če iščete avto, ki bo v družini opravljal vlogo številke ena, roke stran, saj ne bo za vas. Dejansko morate nanj gledati kot na igračko za odrasle, ki vam bo tistih nekaj ur konec tedna izvabila nasmešek na obraz, saj se boste znova počutili preklemansko mlade. Toda igračke za odrasle seveda niso poceni, za štirikolesno gnano pa morate imeti pripravljenih 31.890 evrov. Ste jih pripravljeni odšteti? ¸Če resno razmišljate, da bi si takšno igračko kupili, potem zna biti naš testni dvosedežnik, ki se je zavoljo izjemnih prodajnih številk vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov, mamljiva izbira. In kaj je na njem tako posebnega? Motor spredaj in pogon zadaj prinašata prednosti pri legi na cesti, ki je naravnost izjemna. Njegovo naravno okolje so ovinkaste ceste, na katerih sploh ni treba peljati tako zelo hitro, da se boste zabavali, četudi ste vozniško povprečno podkovani. Na cesto je namreč prisesan kot klop na človeka. Če ste že kdaj vozili gokart in se ob tem neverjetno zabavali, potem je vožnja z MX-5 najboljši približek te zabave, ki je za nameček lahko tudi zgoraj brez. Pomična platnena streha, ki je zasnovana tako, da bo opravilo še za takšnega analfabeta enostavno, je dodana vrednost, vse skupaj pa vam ne bo vzelo več kot deset sekund, pri čemer zadošča gib z eno roko. Vožnja zgoraj brez zagotavlja veter v laseh že pri zelo nizkih hitrostih (okoli 60 km/h), saj vetrna zaščita ni vredna svojega imena, in hrup, ki pri višjih hitrostih onemogoča konverzacijo s sopotnikom, pri čemer velja omeniti, da je stopnja hrupa že pri strehi nad glavo tako neznosna, da je še radijske novice težko poslušati. Lastnik (ali lastnica) mora vse to vzeti v zakup. Zmenek z MX-5 je namreč zmenek z nekom, ki mu za urejeno pričesko ni mar. Še več, naravnost uživa, ko jo razkuštra in urejeno pričesko spremeni v sračje gnezdo. Dolgolasci imamo zato le dve možnosti: da se sprijaznimo z rokerskim videzom ali pa si na glavo poveznemo kapo. Od nekdaj smo bili rokerji.

Zdaj pa bistvena opozorila. Če ste višji od 1,85 metra, se obrnite stran, saj kljub morebitni zaljubljenosti na prvi pogled ta mazda ni za vas. Preprosto povedano bo zmanjkalo centimetrov za noge, z glavo pa boste tako rekoč v strehi. Tudi teža utegne biti problem, pa ne zato, ker bi avto pod njo klecnil, temveč ker se bo debelinko le stežka skobacal v sicer udoben školjkasti sedež z izrazitim bočnim oprijemom. V notranjosti vlada utesnjenost, za nameček skorajda ni odlagalnih mest, prtljažnik ni vreden svojega imena, zgodba zase je tudi nizko sedenje, zato je obremenitev hrbta, ko zapustite delovno okolje, precejšnja. Po tednu druženja smo tudi sami imeli načet hrbet. Vas vse našteto bistveno ne moti? Potem ste pravšnji kupec in smo vam zabavo, ki vas čaka, vsaj malce nevoščljivi.