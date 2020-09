Pravljična celina tisočerih oblik solidarnosti

Migracije so kompleksen pojav, je ob predstavitvi predloga novega migracijskega pakta pravilno ugotavljala evropska komisija. Ne glede na to ugotovitev pa tople vode v svojem predlogu ni odkrivala. Stare zamisli reševanja migracijskega vprašanja, ki so vse po vrsti spodletele, je zapakirala v novo podobo.