Da bi potovanja čim bolj zmanjšali in zaščitili varnost športnikov in deležnikov, pa jih bodo gostili na samo dveh prizoriščih. Datumi in discipline tekmovanj ostajajo nespremenjeni.

S prilagojenim koledarjem se bo svetovni pokal v biatlonu začel v Kontiolahtiju na Finskem, nato pa bo ostal tam še en teden za drugi dogodek svetovnega pokala, preden bo karavana potovala v avstrijski Hochfilzen za tretji in četrti svetovni pokal. Prvotno sta bila kot gostitelja dveh od teh tekmovanj predvidena švedski Östersund in francoski Annecy-Le Grand Bornard.

Po posvetovanjih z organizacijskimi odbori, ustreznimi nacionalnimi organi in zdravniško svetovalno skupino IBU so se izvršni odbor ter organizatorji strinjali, da bi zmanjšanje števila prizorišč zaščitilo zdravje udeležencev in zmanjšalo potovalne izzive. Skupna odločitev IBU in vpletenih organizatorjev kaže na enotnost v teh težkih časih.

"Veseli smo, da bomo letos lahko zagotovili štiri tekmovanja za svetovni pokal za naše športnike in navijače. Seveda smo razočarani, ker ne bomo obiskali vseh štirih prizorišč, ki smo jih načrtovali. Bila je težka izbira in zahvaljujemo se našim organizatorjem za razumevanje in sodelovanje pri skupni odločitvi. Dogovorjeni načrt pomeni, da lahko izpeljemo štiri tekmovanja svetovnega pokala, hkrati pa zmanjšujemo zdravstvena in logistična tveganja, ki izhajajo iz potovanj in sprememb prizorišč," je dejal generalni sekretar mednarodne zveze Niklas Carlsson.

Pred odločitvijo je IBU sodeloval z organizacijskimi odbori svetovnih pokalov in svetovnega prvenstva, nacionalnimi zvezami ter proizvajalci televizijskih prenosov, da bi ocenil možnosti potovanj in proračunske posledice za gostovanje tekmovanj v skladu z IBU covid-19 smernicami in predpisi, razpoložljivostjo vsakega prizorišča in možnosti za gostovanje več tekmovanj. Odbor se je odločil tudi, da bo okrepil finančno podporo vsem organizatorjem - tako tistim, ki prirejajo dodatna tekmovanja svetovnega pokala po novem programu, kot tistim, ki jih po novem urniku ne bodo več gostili.

Odločitev glede razporeda svetovnih pokalov, ki so predvideni za januar 2021, bo sprejeta oktobra 2020, razpored svetovnih pokalov februarja in marca 2021 pa novembra 2020.

"Biatlon se tako kot vsi športi sooča z izzivi, s katerimi se še nismo srečali. Čeprav smo razočarani, se moramo strinjati, da so spremembe našega prvotnega koledarja nujno potrebne. Toda v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi v biatlonu smo lahko našli rešitve, ki dajejo prednost zdravju naše biatlonske družine in hkrati povečajo število tekmovanj, ki se lahko izvedejo," je dejal predsednik IBU Olle Dahlin.

"Verjamemo, da je načrt, ki smo ga razvili, to dosegel. V prvem trimesečju smo ohranili enako število tekmovanj za svetovni pokal in zagotovili, da bodo v prihodnji sezoni potekala mednarodna tekmovanja na vseh nivojih. Športniki in navijači se imajo česa veseliti. Še naprej bomo sledili strokovnim zdravniškim navodilom in izvajali skrbno premišljene varnostne ukrepe na vseh naših tekmovanjih. Ostajamo prilagodljivi, vendar se zelo veselimo začetka nove sezone," je še dodal Dahlin.

Kakršna koli odločitev glede tega, ali in koliko gledalcev se bo smelo udeležiti prireditev, je odvisna od predpisov nacionalnih zdravstvenih organov, ki veljajo za vsako prizorišče, seveda v skladu z IBU covid-19 smernicami, je še sporočila mednarodna zveza.

"Organizacijski odbor Pokljuka se je ves čas aktivno pripravljala na izvedbo svetovnega prvenstva na Pokljuki. Pred kratkim smo s strani Mednarodne biatlonske zveze prejeli tudi covid-19 smernice in protokole. Te sedaj implementiramo pri organizaciji, ki jo bomo temu primerno prilagodili in tako varno gostili največji zimsko-športni dogodek v Sloveniji do sedaj. Pozitivno odločitev oziroma potrditev Mednarodne biatlonske zveze smo pričakovali, saj smo bili z njimi ves čas v stiku in smo kot organizator zagotovili, da smo sposobni izpeljati prvenstvo tudi v teh nepredvidljiv časih," je dejal generalni sekretar organizacijskega odbora Pokljuka Tim Farčnik.