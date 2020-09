O predlogu poslancev DeSUS in zastopnika stranke Tomaža Gantarja za poziv Janši k razrešitvi Pivčeve je svet stranke glasoval na dopisni seji, ki se je končala danes opoldne. Ob tem je predlagal, da se na čelo kmetijskega resorja imenuje Jožeta Podgorška, zdaj državnega sekretarja. V stranki pričakujejo, da bo premier sledil njihovemu pozivu in predlagal razrešitev Pivčeve že v teh dneh.

Na to se je ostro odzvala Pivčeva. "Aktivnosti, ki se vršijo, so pričakovano nadaljevanja popolne diskreditacije in likvidacije mene z vseh funkcij in javnega političnega prostora in tudi tokrat popolnoma mimo vseh političnih in demokratičnih standardov. Zloraba stranke DeSUS s strani posameznikov, ki se je skoncentrirala na pritiske posameznikov v organih stranke, je tipičen primer," je zapisala.

Skrbi jo za prihodnost stranke, ki se po njeni oceni s temi dejanji dokončno razdvaja ter postaja stranka interesov posameznikov in ne stranka za ljudi. Kot je navedla, gre za izpolnjevanje lastnih interesov in maščevanja ter preprečevanja zaključevanja težkih, a pomembnih odprtih tem, kot je dogajanje v družbi Slovenski državni gozdovi. "To bi se z mojim umikom s funkcije prikrilo in utišalo," je prepričana.

Posamezniki, ki so dali osebam iz ozadja obljubo, da bodo rušili vlado prek Aleksandre Pivec, po njenih navedbah pri tem uporabljajo znane metode - najprej diskreditacija, nato likvidacija. "Za njih je pomembno, da se prepreči razčiščevanje kriminalnih dejanj v družbi Slovenski državni gozdovi, zato sem vsak dan znova deležna pritiskov in sistemskega političnega obračunavanja. Vse za to, da se mene odstrani in zruši vlado," je zapisala.

Kot navaja, na to evidentno kaže dejstvo, da se niso ustavili pri njenem umiku s položaja predsednice stranke. "Namen se izrazito kaže v zahtevi po moji odstavitvi iz funkcije ministrice, popolnoma brez argumenta proti mojemu strokovnemu delu in kljub veliki podpori deležnikov, ki jih resor pokriva (kmetov, gozdarjev, lovcev in ribičev). Njihova podpora je bila večkrat tudi javno izražena," je izpostavila.

Kljub pozitivnemu odzivu s terena in občinskih organizacij, ki pri teh dejanjih ne želijo sodelovati, se po besedah Pivčeve izvajajo vse aktivnosti v smeri onemogočanja njene kandidature na kongresu, na katerem naj bi se znova potegovala za mesto predsednice DeSUS. Na to, kot pravi, kažejo vse poteze začasnega zastopnika stranke in poslanske skupine.

"Verjamem, da se stranka približuje točki, ko ne bo več imela prihodnosti na političnem prostoru. Moja prva prioriteta ostaja zagotovitev poštenih postopkov in volitev na kongresu stranke," je napovedala ter se zahvalila vsem posameznikom in skupinam na terenu za močno podporo.

V kabinetu predsednika vlade so za STA povedali, da poziva sveta DeSUS glede razrešitve ministrice ne bodo komentirali.

Dogajanje v DeSUS je vidneje na očeh javnosti vse od sredine poletja, ko se je Pivčeva znašla pod očitki javnosti zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli. Sama je očitke zanikala, toda poslanska skupina se ji je odrekla in zahtevala odstop z mesta predsednice stranke, kar je tudi storila, vendar hkrati napovedala kandidaturo na jesenskem kongresu stranke. Njen položaj pa je 9. septembra kot začasni zastopnik stranke prevzel Gantar.

Pivčeva je medtem ostala kmetijska ministrica, a jo je v ponedeljek doletela še interpelacija iz opozicijskih vrst. Naklonjenost interpelaciji so izrazili tudi v poslanski skupini DeSUS.