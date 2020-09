Kot je razvidno iz dopisa Janši, ki ga je danes objavil portal Požareport in ki nosi datum 24. september, so poslanci DeSUS razrešitev Pivčeve predlagali v skladu z dogovorom z dne 18. septembra. Takrat so se v večernih urah v prostorih DZ poslanci DeSUS sešli s premierjem Janšo.

V DeSUS so za STA danes še pojasnili, da o predlogu kandidata za prihodnjega kmetijskega ministra morajo odločati še organi, torej izvršni odbor in svet stranke. To se bo predvidoma zgodilo prihodnji teden.

Opozicijske stranke so sicer v ponedeljek vložile interpelacijo Pivčeve, ki naj bi se pred poslanci zagovarjala predvsem zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli. Vendar pa je vodja poslanske skupine Franc Jurša že takrat izrazil pričakovanje, da se bo vprašanje njenega položaja rešilo še pred interpelacijo.