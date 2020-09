Trump bo naslednico liberalne Ruth Bader Ginsburg, ki je pred tednom dni za rakom umrla stara 87 let, imenoval na posebni slovesnosti pred Belo hišo ob 17. uri po lokalnem času, senatni republikanci pa se pripravljajo na njeno bliskovito potrditev s tesno strankarsko večino.

Posmrtne ostanke Bader Ginsburgove so v petek preselili z vrhovnega sodišča v kongresno palačo, pokopali pa jo bodo prihodnji teden v Arlingtonu. Gre za prvo žensko in prvo Judinjo, ki je po smrti ležala v kongresni palači.

Amy Coney Barrett je bila leta 2017 potrjena na položaj prizivne sodnice s tesno republikansko večino. Demokrati so ji nasprotovali zaradi njenega nasprotovanja pravici do splava in splošni konservativni sodniški filozofiji. V primeru napadov demokratov zaradi njenih stališč bodo republikanci po pričakovanjih trdili, da je deležna kritik, ker je globoko verna katoličanka.

Obramba katoliške vere se jim lahko obrestuje v Pensilvaniji, kjer je veliko katolikov, a med njimi je tudi predsedniški kandidat demokratov Joe Biden, ki je bil rojen v Pensilvaniji.

Doslej izvedene ankete ugotavljajo, da je večina Američanov proti ravnanju Trumpa in republikancev glede imenovanja nove sodnice, in menijo, da bi moral naslednico Bader Ginsburgove imenovati tisti, ki bo dobil volitve. Po anketi televizije ABC in Washington Posta jih tako meni 57 odstotkov. Celo republikancem naklonjena anketa Rassmussen ugotavlja tovrstno mnenje pri 51 odstotkih Američanov.