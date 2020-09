Mati sedmih otrok, od tega dveh posvojenih s Haitija, Amy Coney Barrett bo zasedla položaj liberalne sodne ikone Ruth Bader Ginsburg, ki je umrla pred dobrim tednom zaradi raka, stara 87 let. Demokrati so zahtevali, da se republikanci držijo pravil, ki so jih postavili leta 2016, in naslednico pokojne sodnice v volilnem letu ne potrdijo.

Leta 2016, ko je predsednik Barack Obama za naslednika pokojnega konservativnega vrhovnega sodnika Antonina Scalie predlagal Merricka Garlanda, so večinski senatni republikanci prišli na dan z idejo, da se v volilnem letu vrhovnih sodnikov ne potrjuje in je treba počakati na izid volitev. Vrhovnega sodnika pa naj imenuje zmagovalec. Ta ideja ni imela nobene podlage v političnih ali pravnih presedanih oziroma zakonodaji in republikanci so jo po smrti Bader Ginsburg bliskovito zavrgli.

Trump je po prevzemu oblasti leta 2017 na položaj Scalie imenoval Neila Gorsucha, Amerika pa bo tako dobila še eno sodnico po modelu pokojnega Scalie, za katerega je delala kot sodna pripravnica. Vrhovno sodišče ZDA bo imelo zdaj konservativno večino s 6:3.

Demokrati kot senatna manjšina nimajo možnosti, da bi potrditev Coney Barrettove blokirali, čeprav so prepričani, da je z njenim imenovanjem ogrožena pravica Američank do splava, zdravstvena reforma Obame in med drugim tudi pravice manjšin in homoseksualcev.

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je v soboto ameriški senat pozval, naj počaka s potrjevanjem kandidatke za vrhovno sodnico do obdobja po volitvah 3. novembra. »Senat ne bi smel odločati glede tega prostega mesta, dokler Američani ne izberejo naslednjega predsednika in naslednji kongres,« je dejal Biden po tem, ko je Trump napovedal nominacijo. »Ustava ZDA je bila zasnovana tako, da volivcem daje eno priložnost, da se sliši njihov glas, kdo naj služi na sodišču. Ta trenutek je zdaj in njihov glas bi bilo treba slišati,« je po poročanju BBC dejal Biden.

Trump je Amy Coney Barrett opredelil kot žensko izjemne inteligence in značaja ter spomnil, da je to že njegovo tretje imenovanje na vrhovno sodišče po Gorsuchu in Brettu Kavanaughu. Sodnica pa je dejala, da ima rada ZDA in ustavo, pohvalila življenje in delo Bader Ginsburg ter omenila, kako velika prijatelja sta bila Scalia in pokojnica, čeprav sta bila ideološko na povsem nasprotnih bregovih.