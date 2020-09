O izredni uskladitvi pokojnin bodo poslanci glasovali v torek.

Po predlogu državnega sveta bi bila izredna uskladitev izražena v odstotkih, ne pa določena v nominalnem znesku, je povedal državni svetnik Branko Šumenjak. Veljavni zakon namreč predvideva, da se vse pokojnine izredno uskladijo v višini 6,5 evra, če bo gospodarska rast za leto 2019 presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. A tako zveza društev upokojencev kot pokojninski zavod sta izpostavila, da zakon odstopa od pravil v pokojninskem sistemu, je spomnil.

Tudi vlada je poudarila, da se pokojnine ne morejo povečevati v nominalnih zneskih, saj je to v nasprotju z namenom usklajevanja in bi bili prejemniki povprečnih in višjih pokojnin prikrajšani. Upokojenci z nižjimi pokojninami bi bili na boljšem, a mesto za reševanje socialnih vprašanj je po mnenju vlade drugje. Jerca Korče je opozorila na ključni problem reševanja pokojninske blagajne, ki ga vidi v pomanjkanju dolgoročnih načrtov. »Potrebno je zagotavljanje dostopnih stanovanj za mlade, odpravljanje prekarnosti in zagotavljanje varnih zaposlitev,« je dejala in okrcala politike, ki vselej iščejo rešitve, s katerimi se lahko hvalijo na predvolilnih soočenjih, niso pa dolgoročno naravnane.