Prijetnega druženja s sosedi in prijatelji na tradicionalnem, že dvanajstem dnevu četrtne skupnosti ni pokvarilo slabo vreme. Ali kot je dejal predsednik skupnosti Danilo Šarič: »Slabega vremena ni, je le slaba obutev.« Bo držalo, saj od dežja mokra zelenica ni ustavila niti ekip, ki so se pomerile v malem nogometu. »Lahko rečem, da imamo tudi letos odlično zastopano mednarodno zasedbo. Nogometni turnir je začela ekipa, ki jo sestavljajo fantje z ruskega veleposlaništva s pomočjo ukrajinskega kolega,« je povedal Šarič, ki pa si izida tekme z ekipo lokalcev vseeno ni upal napovedati.

Upokojenci so navdušeni balinarji

Prav živahno in glasno je bilo tudi na igrišču za balinanje. »Moram potrditi, da so starejši Vičani, gre za upokojence, hudi borci pri balinanju,« je ponosno pohvalil ekipo sogovornik, a hkrati opozoril, da so neizprosni tekmovalci, ki znajo včasih tudi goljufati. »Spomnim se, da smo pred leti vztrajali, da se igra odigra pošteno, pa čeprav so zaradi tega igrali na mrazu veliko dlje, kot bi sicer.« Vendar tukaj ne gre, kot je še omenil, za tipično igro Vičanov: »Tudi upokojenci z Rožnika so sila gajstni. Tudi pri njih bodite pozorni na noge, ki zna potuhnjeno brcniti kroglo do zmagovalnega cilja.« Vičani, očitno vajeni igre in taktiziranja sosedov, so turnir kljub vsemu izpeljali v smehu in odlični zabavi.

Vič, ki šteje 14.000 duš, ima na enem delu četrti blokovsko naselje, na drugem koncu so hiše, parki, gozd. Imajo tudi lovsko kočo in medvede, ki znajo priti vse do dvorišča. »No, pa mi povejte, prebivalci katere soseske imajo štiri kilometre do središča Ljubljane in medveda na hišnem pragu,« hudomušno pripomni predsednik, ki so mu zaupali že peti mandat vodenja četrti. V svojem morda še ne zadnjem mandatu želi Šarič dokončati bitko za stari paviljon, kjer sta se leta 1821 preoblačila ruski in nemški cesar, ko sta prišla na kongres Svete alianse. »Želim si, da lokacija, kamor so pred 200 leti prihajali ljudje na sprehod in lov, dobi pozornost, ki si jo zasluži,« je omenil predsednik četrtne skupnosti Vič.

Seveda športni dogodek v Parku Vič oziroma »dnevni sobi Viča«, kot mu pravijo, ni bila edina priložnost za srečanje sosedov. Že danes ob 18. uri bo namreč v Tobačni, v baru Činčin, 12. MetalWitch koncert v živo. »Nastopili bodo skupine Metalsteel, TomCat, Hangar 55. In ja, tudi po tem koncertu smo nekaj posebnega in drugačni od drugih sosesk,« je povedal sogovornik in odkrito prišepnil, da je pred nekaj minutami slišal od sosedov, da izbira bendov morda le ni bila najbolj primerna. A pred tradicijo ne gre kloniti, pravijo Vičani, zato bodo čez dober mesec dni poskrbeli še za najmlajše. Kaplan Boštjan in Antonov dom bosta namreč gostila lutkovno predstavo, ki bo namenjena otrokom do tretjega razreda naprej.