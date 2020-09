Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, je do požara prišlo 20. marca na Klemenčičevi ulici, 44-letnik pa je utemeljeno osumljen povzročitve splošne nevarnosti. Ko požara sam ni več mogel pogasiti, se je ta razširil čez celotne kletne prostore hiše, ogenj pa so pravočasno pogasili gasilci.

Na srečo so tako preprečili, da bi se ogenj razširil na celotno stanovanjsko hišo in morda celo na sosednje, saj se objekt nahaja v strnjenem naselju, pri čemer bi nedvomno nastala velika materialna škoda, ogrožena bi bila tudi varnost ljudi.

Kriminalisti pa so v nadaljnji preiskavi moškega skupaj z neznanim sostorilcem utemeljeno osumili še neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Dvojica naj bi namreč v omenjeni hiši, v sedmih različnih prirejenih prostorih vzgojila 722 sadik oziroma skoraj 13,5 kilograma konoplje in tam hranila še poldrugi kilogram posušene konoplje.

Pri tem je 44-letni državljan Slovenije osumljen še tatvine električne energije, saj se je priključil na električno omrežje mimo merilne omarice in tako nezakonito pridobil elektriko v vrednosti skoraj 8500 evrov.

Policisti so osumljenca že 18. junija privedli na zaslišanje k mariborskemu dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

To pa še niso bili vsi njegovi grehi, saj so kriminalisti z dodatnim zbiranjem obvestil ugotovili, da je skupaj s 26-letnikom konopljo gojil tudi na območju Lendavskih Goric. Tam je bilo v posebej prirejenem prostoru 107 sadik oziroma nekaj manj kot štiri kilograme droge ter še dobrih 40 gramov posušene prepovedane droge.

Ob tem 26-letnega slovenskega državljana utemeljeno sumijo še, da je donedavnega konopljo gojil še na območju Beltincev, kjer so našli 95 sadik in nekaj več kot 20 gramov konoplje, pa tudi nekaj malega konopljine smole ter amfetamina.

Pri preiskavi so kriminalisti zasegli tudi večjo količino sestavin za izdelavo eksploziva, smodnika, več kosov orožja in streliva. Moškega sumijo tako nedovoljene proizvodnje mamil kot tudi orožja ali eksploziva, saj je nezakonito pridobil in hranil večjo količino strelnega orožja in streliva.

Tudi njega so kriminalisti 9. septembra privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je tudi zanj odredil pripor.

S preiskavo pa še niso zaključili, saj so ugotovili, da je osumljenec iz Beltincev sodeloval še s 26-letnim državljanom Slovenije iz Šmartnega ob Paki. Ta mu je namreč v nakup ponujal večjo količino kalijevega perklorata, potrebnega za izdelavo eksploziva.

V torek so kriminalisti v hišni preiskavi pri osumljenemu na območju Šmartnega ob Paki zasegli večjo količino omenjene snovi in predelano puško, zdaj pa tudi njega čaka ovadba zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.