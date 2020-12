Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so osumljencu odvzeli prostost in ga zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policisti policijske postaje Grosuplje pa so v četrtek na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 19, 33 in 28 let starih osumljencih z območja Maribora, zaradi suma kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog.

Pri hišnih preiskavah so vsem trem osumljencem zasegli manjšo količino prepovedane konoplje ter pripomočke za preprodajo prepovedane droge. Pri 19- in 33-letniku pa so zasegli še manjšo količino smolnate snovi in manjšo količino različnih psihoaktivnih zdravil. Med preiskavo pri 19-letnem osumljencu so zasegli tudi dve puški, za kateri nima dovoljenja.

Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Zoper 19-letnega osumljenca vodijo tudi postopek o prekršku po zakonu o orožju.