Junak večera je bil 20-letni novinec lige NBA Tyler Herro s 37 točkami v 36 minutah, ki je obenem dosegel rekord lige NBA, saj doslej še nobenemu »rookieju« v konferenčnem finalu ni uspelo doseči toliko točk.

Jimmy Butler jih je dodal 24, Bam Adebayo pa je dosegel 20 točk in 12 skokov za Miami, ki se je tako z odliko »pobral« po porazu na tretji tekmi.

»Rad te imam, Tyler!« je takoj po tekmi vzneseno dejal Dragić o svojem skoraj 15 let mlajšem klubskem soigralcu, ki je bil še na drugi zaporedni tekmi prvi strelec Miamija.

»Ko ga gledam, kako igra, ne verjamem, da ima le 20 let,« je v smehu o zvezdniku četrte tekme dejal izkušeni Dragić, nato pa nanizal še nekaj pohval: »Vsi verjamemo vanj in se mu ne bojimo dati žoge. Izjemno igra, dosegel je velike koše. Ampak to ni nič novega, to je delal vso sezono. Vsaka noč ne bo njegova, kot je bila ta, ampak ga vzpodbujamo naprej. Že prvi dan, ko sem ga videl na treningu, je bil odličen. Je neverjeten strelec. Ima neverjetno samozavest. Izjemen igralec je in bo še veliko boljši. Postal bo zvezda lige.«

Tudi Herro mu ni ostal dolžan in ni skoparil s hvalnicami na račun slovenskega zvezdnika, ki to sezono blesti v dresu vročice: »Goran je velik. Spremljal sem ga že, ko sem bil še otrok, in sedaj, ko lahko z njim igram in se od njega učim je to pomembna stvar v mojem razvoju. Goran je enostavno enkraten v vsem, kar dela. Ve, kako se igra ta igra. Veliko sem s naučil od njega. Brez njega mi ne bi šlo tako dobro, kot mi gre.«

Igrali smo pod našimi pogoji O četrti tekmi je Ljubljančan dejal, da so košarkarji Miamija za spremembo tokrat dvoboj proti Bostonu dobro začeli, zato je bilo nekoliko lažje: »Zelo dobro smo začeli, igrali smo pod našimi pogoji. Pomembno je, da si dejaven v obrambi, potem lahko ukradeš žoge in napadaš.« Pri Bostonu je bil najboljši strelec Jayson Tatum z 28 točkami; vse je dosegel v drugem polčasu. Jaylen Brown je zbral 21 točk, Kemba Walker 20, Gordon Hayward 14, Marcus Smart pa je končal pri desetih točkah in 11 podajah. »V prvem polčasu nisem dosegel niti točke. To je nesprejemljivo. Znam igrati bolje, moram igrati bolje. Poskušal sem, a ni šlo,« je po tekmi dejal Tatum. Peta in morda že odločilna tekma za preboj v veliki finale lige NBA bo v karantenskem mehurčku na Floridi v petek oziroma soboto zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času. Kot je pred morda odločilno tekmo povedal Dragić, so ta čas vsi v ekipi povsem osredotočeni na svoje delo, zavedajo se, da še ni konec dvoboja s Kelti.