Barcelona je v prvem krogu letošnjega tekmovanja gostovala v Ukrajini in premagala Motor Zaporožje s 30:25, vloga velikega favorita pa ji pripada tudi na dvoboju s Celjani. Na dosedanjih 14 medsebojnih tekmah je španska ekipa desetkrat zmagala in štirikrat izgubila, pivovarji pa so jo nazadnje premagali že davnega leta 2005, ko so na prvi polfinalni tekmi lige prvakov slavili s 34:31, a vseeno izpadli, saj so na povratni v gosteh klonili s 26:31.

»V Španijo ne gremo na izlet,« je pred lansko tekmo v Barceloni napovedal celjski trener Tomaž Ocvirk. A na igrišču je njegova ekipa delovala prav turistično, izgubila s kar 21:45 in doživela svoj najvišji poraz v Evropi v zgodovini kluba. Jutri bodo skušali Celjani proti osemkratnemu evropskemu prvaku (nazadnje v sezoni 2014/15) popraviti lansko sramoto iz dvorane Blaugrana proti ekipi, ki ima možnost v letošnji sezoni kar dvakrat postati najboljša v Evropi. Zaradi pandemije novega koronavirusa je evropska zveza EHF sklepni turnir četverice iz minule sezone namreč preložila na 28. in 29. december v Kölnu (poleg Barcelone še PSG, Kiel in Veszprem), kjer se bo najboljši kvartet za sezono 2020/21 pomeril tudi 12. in 13. junija 2021.

Pred novo sezono sta Barcelono, s katero so se Celjani štirikrat pomerili v polfinalu lige prvakov (v letih 1997, 1999, 2000, 2005) in v skupnem seštevku vedno izpadli, okrepila nekdanja igralca pivovarjev Blaž Janc in Domen Makuc, že nekaj let je njen član tudi Jure Dolenec. Pred jutrišnjim dvobojem z Barcelono se trener Ocvirk dobro zaveda razmerja moči: »V Španijo potujemo sproščeno. Želimo se pokazati v boljši luči kot lani, ko je na rezultat vplivalo še nekaj drugih dejavnikov. Ogledali smo si posnetek Barcelonine tekme v Zaporožju in videli, da ni odigrala na ravni, kot smo je od nje vajeni oziroma je je sposobna. Pričakujem, da bo to poizkušala popraviti proti nam. Mi se v uvodu sezone lovimo v formi, kar nekaj zelo pomembnih igralcev še ni v pravi. A rezultatskega pritiska ne bo in to moramo izkoristiti. Nikakor pa ne smemo gostiteljem dovoliti, da nas pretečejo, saj igrajo zelo hiter rokomet. Njihova obramba je gibljiva, agresivna in ne smemo zapravljati žog, napake pa moramo zmanjšati na minimum in onemogočati njihovo hitro igro.«

Celjska delegacija je morala pred odhodom na testiranje na novi koronavirus, jutri pred tekmo bodo morali »ponoviti vajo«. Le tako se bodo lahko v petek vrnili v Slovenijo, za katero je Španija na rdečem seznamu in je potreben negativen test, ki ni starejši od 48 ur. Za 19-letnega desnega zunanjega igralca Tadeja Kljuna, ki je proti Aalborgu odlično zamenjal poškodovanega Matica Grošlja in bil s šestimi goli prvi strelec ekipe, bo gostovanje v Barceloni premierno. Pred obračunom s takšnimi asi, kot so Španci Perez De Vargas, Raul Entrerrios, Aitor Arino in Aleix Gomez, Danca Casper Mortensen in Kevin Möller, Francozi Cedric Sorhaindo, Timothy N'Guessan, Dika Mem in Ludovic Fabregas, Brazilec Thiagus Petrus, Hrvat Luka Cindrić, Islandec Aron Palmarsson, Portugalec Luis Frade in trije Slovenci, Tadej Kljun meni: »Zavedamo se, da gre za močno ekipo in da bomo morali pokazati precej več kot doslej. A tega smo sposobni, smo super klapa in ekipa. Poleg tega, da bo to zame prva tekma v Barceloni, bo posebna tudi zato, ker bo na nasprotni strani Domen Makuc, s katerim sva bila skupaj od malega (oba sta prišla v Celje iz RK Hrpelje - Kozina, op. p.).«