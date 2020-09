Na letošnji premieri med evropsko rokometno elito so pivovarji zaradi poškodbe hrbta (hernija) morali igrati brez levorokega ostrostrelca Matica Grošlja, vendar ga je odlično zamenjal komaj 19-letni Tadej Kljun. Toda tudi njegovih šest golov, s katerimi je bil prvi strelec Celjanov, ni moglo preprečiti neuspeha gostiteljev, ki so na peti medsebojni tekmi proti Aalborgu danes doživeli že četrti poraz.

Ekipa gostujočega trenerja Stefana Madsena, ki je bil do maja letos selektor mlade reprezentance Danske, nato pa je pogodbo z Aalborgom podpisal kar do leta 2023, je v dvanajsti minuti vodila že z 9:6. Zato je bil domači strateg Tomaž Ocvirk v Zlatorogu brez gledalcev prisiljen vzeti minuto odmora, med katero je obrambo 6-0 spremenil v 5-1 in s tem zadel v polno. Gostje, pri katerih igrajo zgolj Skandinavci (poleg Dancev še štirje Švedi in en Norvežan), se proti njej niso najbolje znašli. Posledica? Samo tri minute kasneje so slovenski prvaki na današnji tekmi prvič povedli (11:10).

A na njihovo žalost se je v drugem polčasu razigral Jonas Samuelsson, desnokrilni Šved v danski zasedbi (v Aaalborg je prišel pred letošnjo sezono), ki je vseh svojih pet golov dosegel v tem delu igre v pičlih petnajstih minutah. Celjani, za katere sta danes evropski debi doživela 17-letni Mitja Janc (mlajši brat Barceloninega zvezdnika Blaža) in 20-letni Veron Načinović (sin nekdanjega hrvaškega rokometaša in igralca celjskega kluba Alvara), so korak z Aalborgom držali do sredine drugega polčasa in zadnjega izenačenja na 24:24. Petkratni prvaki Danske v zadnjih desetih letih (2010, 2013, 2017, 2019, 2020) so si z delnim izidom 3:0 v manj kot štirih minutah priigrali prednost, ki je do konca tekme niso več izpustili iz rok.

Poraz proti Aalborgu, ki se je – tako kot Celjani – v minuli sezoni uvrstil v osmino finala lige prvakov, a zaradi pandemije novega koronavirusa ni mogel odigrati dvoboja s portugalskim Portom, seveda ni tragedija. Vseeno pa celjski trener Tomaž Ocvirk z razpletom letošnje prve tekme v Evropi ni mogel biti zadovoljen: »V prvem polčasu smo igrali dobro v obrambi in napadu, v drugem pa smo enostavno prenehali igrati v napadu. Bili smo preveč počasni ter statični namesto dinamični, v obrambi pa nam je precej težav povzročala Aalborgova igra s sedmimi igralci proti šestim. Že na nekaj tekmah smo spet slabo začeli v drugem polčasu, kar nam je na koncu – poleg napada – tudi odneslo zmago. Zato moramo poiskati razloge za to, če želimo izpolniti svoj evropski cilj – uvrstitev v izločilne boje.«