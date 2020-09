Milan Krek, direktor inštituta za javno zdravje: »Že dolgo vemo, da to ni grip'ca«

»Vsak dan dobimo nekaj sto vprašanj o ukrepih proti zajezitvi virusa. Nekatera so umestna, večina pa ne. Kaj naj na primer odgovorimo na vprašanje, kako lahko trdimo, da je virus sploh prisoten?« se sprašuje Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), in doda, da je šlo vse skupaj tako daleč, da so mu celo grozili.