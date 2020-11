#portret Ana Petrič, direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice

Ana Petrič, magistrica socialnega dela, je od strežnice in vseh vmesnih delovnih mest pred petimi leti prevzela vodenje DEOS Centra starejših Notranje Gorice, minuli teden pa so ji mandat podaljšali. Skrbi za starejše je predana že dobrih petnajst let, v času covida-19, ko so domovi bolj na udaru, njihovi stanovalci in zaposleni pa še bolj stigmatizirani, se svojemu poslanstvu posveča še bolj. Sama deluje tako, da pomaga, če le lahko. Je tudi idejni vodja različnih projektov za izboljšanje kakovosti življenja starostnikov, prav tako tudi inovatorka na področju socialnega varstva.