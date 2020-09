Kam korakajo slovenski vojaki

Pozimi leta 1990, ko je v Kočevski Reki s postrojem enote Teritorialne obrambe prvič zadišalo po Slovenski vojski (SV), si verjetno nihče ni predstavljal, da bo ta vojska čez 30 let imela še vedno iste tanke, nekaj novih oklepnikov, kak vojak pa na strelišču vadi še z enako puško, kot so jo v roki držali strumno stoječi fantje tistega hladnega decembrskega dne. Sedanja vlada bi tako s 780 milijoni evrov v šestih letih nabavila nove oklepnike, transportno letalo, helikopterje, raketne sisteme, nekaj orožja in drugo vojaško opremo. Parlamentarni odbor za obrambo je predlog potrdil, mu pa ostro nasprotujejo v opozicijski Levici, v LMŠ in SAB so zadržani. Hkrati je iz civilne družbe slišati pozive k opustitvi oboroženih sil.