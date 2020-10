Premier Janez Janša je ponovni poskus aktivacije 37.a člena zakona o obrambi napovedal 9. oktobra po seji Sveta za nacionalno varnost. Opozicijske stranke je takrat pozval, da predlog podprejo, saj so policijski resursi omejeni, razmere pa tudi zaradi epidemiološke situacije zahtevne. Večkrat je vnovični poskus aktivacije tega člena napovedal tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Kot so sporočili po današnji seji vlade, varnostne razmere, še posebej razglasitev epidemije, število na novo okuženih z novim koronavirusom in obolelih s covidom-19 ter posledično večje aktivnosti policistov v notranjosti države za izvajanje nalog, povezanih z razglasitvijo epidemije, zahtevajo, da pripadniki SV sodelujejo s policijo pri širšem varovanju državne meje med Slovenijo in Hrvaško in pri tem izvajajo pooblastila, določena v prvem odstavku 37.a člena zakona o obrambi.

Ta določa, da lahko vojaki opozarjajo, napotujejo, začasno omejujejo gibanje oseb ter sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic. Ta pooblastila izvajajo pod pogoji, ki so predpisani za policiste.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, bi ta pooblastila izvajali skupaj s policijo v skladu z načrtom policije in pod vodstvom, usmerjanjem ter nadzorom policije na območju določenih odsekov, sektorjev in sekcij ob slovenski schengenski meji v območju mejnega pasu s Hrvaško. Policija pa bi zagotavljala potrebno logistično območje za izvajanje nalog.

Pripadniki SV bi lahko pooblastila začeli izvajati sedmi dan po uveljavitvi tega sklepa in bi jih izvajali največ tri mesece, kar je tudi najdaljši rok, ki ga za veljavnost pooblastil določa zakon o obrambi. Zakon sicer omogoča podaljšanje veljavnosti pooblastil pod istimi pogoji kot so bila uveljavljena. Za aktivacijo izjemnih pooblastil SV pri varovanju državne meje je v DZ sicer potrebnih 60 glasov.

S predlogom aktivacije omenjenega člena zakona o obrambi je ta vlada že poskusila, a ji ni uspelo. Predlog, ki ga je poslancem predstavljal notranji minister Aleš Hojs, že na matičnem odboru ni dobil podpore. Že vse odtlej pa je Hojs napovedoval, da bo poskusil znova. Pred dnevi je v odgovoru na poslansko vprašanje tudi navedel, da bo novi predlog po potrditvi na vladi predstavil vsem poslanskim skupinam.

Če bo DZ tokratni predlog sprejel, bo vlada v petih dneh po njegovi uveljavitvi določila pravila delovanja SV. Nato pa bo o izvajanju pooblastil SV seznanjala delovni telesi DZ, pristojni za obrambo in notranje zadeve, in sicer s poročilom vsakih 30 dni in s poročilom v enem mesecu po prenehanju izvajanja pooblastil, so pojasnili v sporočilu za javnost.