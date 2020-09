V mestu Veliko Tarnovo v osrednjem delu Bolgarije, kjer so potekale osrednje slovesnosti ob prazniku, so protestniki govor predsednice parlamenta Cvete Karjančeve pospremili z vzkliki »Odstopi«, je poročal bolgarski radio.

»Odstop! mafija,« so vzklikali tudi protestniki v Sofiji, med njimi številni mladi. Pred sedežem vlade so delali oglušujoč hrup z vuvuzelami. Zvečer so izbruhnili izgredi, v katerih so protestniki v policiste pred parlamentom metali petarde, kamenje in steklenice. Po navedbah policije so bili ranjeni trije policisti, v katere so prileteli tlakovci.

Protesti proti korupciji v Sofiji potekajo že dva meseca in pol. Protestniki zahtevajo odstop vlade zaradi korupcije, mafijskega obnašanja in odvisnosti od oligarhov ter zahtevajo življenje, skladno z evropskimi normami.

Pozivajo tudi k odstopu desnosredinskega premierja Bojka Borisova, ki pa to zavrača, češ da bi s tem ogrozil stabilnost države v času pandemije covida-19. »Do uspeha lahko pridemo le z dialogom in ne s konfrontacijo,« je v torek na družbenem omrežju Facebook zapisal Borisov, ki se v zadnjem času ne pojavlja v javnosti.

Levici naklonjeni bolgarski predsednik Rumen Radev pa je po drugi strani ob prazniku čestital "osveščenim državljanom, ki že več kot dva meseca opozarjajo na moralen razkroj oblasti", še poroča AFP.