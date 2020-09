Protestniki, ki zahtevajo odstop vlade bolgarskega premierja Bojka Borisova, so se začeli na ulicah prestolnice zbirati že v sredo čez dan. Prišlo jih je več tisoč. Zvečer so izbruhnili spopadi med policisti in udeleženci protestov.

Ti so po 21.30 na policiste, ki so obkrožali poslopje parlamenta, odvrgli več kot 100 dimnih bomb in petard, vanje pa so metali tudi kamenje, steklenice in druge predmete. Policisti so se s ščiti zagnali v protestnike in jih pregnali z večjega dela trga. Pripeljali so tudi vodne topove in zagrozili, da jih bodo uporabili, če se protestniki ne bodo razšli.

V spopadih je bilo po navedbah bolnišničnih virov ranjenih 37 policistov in 18 drugih ljudi, med njimi več novinarjev. Policija je sporočila, da je v večernih spopadih aretirala 60 ljudi, pred tem čez dan pa že 35. Oblasti so navedle, da so bili med izgredniki, ki so netili nasilje, tudi navijaški huligani.

Organizatorji shoda, ki vztrajajo, da je bil njihov namen mirno protestiranje, so sporočili, da ne vedo, kdo je metal predmete v policijo.