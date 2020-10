Slabi borci (komedija absurda)

V neki državi, na daljnem vzhodu, ne spomnim se več, kateri, če me spomin ne vara, leži nekje med Kongom in Združenimi državami Amerike, se je vlada odločila, da noben državljan ne sme umreti. Osnovali so Nacionalni svet za prepoved umiranja, ki so ga sestavljali člani vlade, trije zdravniki, predstavnik zbornice malih obrtnikov in agronom. Naloga omenjenega nacionalnega sveta je bila sestava, uvedba in realizacija nacionalnega programa za prepoved umiranja.