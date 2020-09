»Evropska komisija je odobrila namero o koncentraciji, v okviru katere bo skupina Fortenova pridobila obvladovanje družbe Poslovni sistem Mercator,« so danes v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, zapisali v Mercatorju.

Za ozemlja Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Severne Makedonije je bila koncentracija priglašena pri pristojnih lokalnih organih za regulacijo tržne konkurence in vsi nacionalni organi, razen Komisije za zaščito konkurence Republike Srbije, so doslej odobrili koncentracijo.

V Fortenovi so odobritve Evropske komisije veseli. »V kratkem pričakujemo tudi odobritev s strani srbske komisije. To je odprlo pot za prenos Mercatorja do konca tega leta, s čimer bo skupina Fortenova z letom 2021 lahko začela delovati na trgu kot enotna regionalna skupina, katere poslovanje je v interesu vseh deležnikov - od zaposlenih preko dobaviteljev in delničarjev do celotnega gospodarskega okolja, tako v posameznih državah kot v celotni regiji,« je dejal glavni izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško.

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je medtem poudaril, da bo močan lastnik Mercatorju omogočal nadaljnjo rast in razvoj ter podprl strateške projekte Mercatorja, vključno s 130 milijonsko investicijo v nov logistični center v Ljubljani.