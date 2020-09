Poletje je gasilcem iz Zasipa v občini Bled prineslo pravnomočno dovoljenje za uporabo gasilskega doma. Gradbena inšpektorica jim je namreč, ko je ugotovila, da po skoraj štirih desetletjih uporabe stavbe tega dovoljenja nimajo, novembra lani prepovedala uporabo objekta. Zdaj so dejavnosti v njem spet dovoljenje.

Vendar pa zgolj dokumentacija za pridobitev manjkajočega dovoljenja ni bila dovolj. Na radovljiški upravni enoti so namreč ugotovili, da bi morala biti v skladu s predpisi občine Bled streha doma sive barve. Ker je bila rdeča, so morali gasilci komaj trinajst let staro streho zamenjati. »Vse skupaj nas je stalo okoli 8000 evrov. Kljub temu smo v Zasipu zadovoljni, saj ima dom končno vso potrebno dokumentacijo, da lahko naše delo poteka nemoteno,« poudarjata Koren in Ulčar ter opozarjata na tvorno sodelovanje tako občine kot krajanov, brez katerega dovoljenja verjetno ne bi tako hitro dobili. Pozitivni odgovor z radovljiške upravne enote so dobili že 20. aprila, a so morali počakati, da je odločba sredi poletja postala pravnomočna.

Po prvem šoku, ko so ostali brez gasilskega doma oziroma ga niso smeli uporabljati, so šli, kot se za gasilce spodobi, takoj v akcijo, pravita predsednik društva Primož Koren in poveljnik Janez Ulčar. Februarja jim je s pomočjo blejske občine in občinske uprave uspelo zbrati vsa potrebna dokazila, tako da so lahko pri upravni enoti Radovljica vložili vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Pregled v okviru inšpekcijske akcije

Kot smo poročali lani, so bili gasilci nad prepovedjo uporabe doma presenečeni. Stavbo so še njihovi predhodniki uporabljali od leta 1981, ko so jo pristojni predali namenu. Kot nam je pojasnil Ulčar, so se, ko so prejeli prepoved uporabe, takoj vprašali, kaj to pravzaprav pomeni za njihovo delovanje. Odločili so se, da pomoči, pa naj bo to gašenje požara ali kaj drugega, ne bodo nikomur odrekli, in tega so tudi držali. Ves čas pa so gasilci v Zasipu opozarjali, da njihova dejavnost ni samo gašenje požarov, pač pa tudi skrb za opremo, izobraževanje članov in prebivalcev, prirejanje prireditev… Te so bile zaradi epidemije v času, ko so čakali na uporabno dovoljenje, prepovedane zaradi epidemioloških razlogov. Avgustovski dan odprtih vrat pa je v Zasipu že potekal ob in v gasilskem domu z vsemi potrebnimi dovoljenji.

Da gasilski domovi za uporabo potrebujejo uporabno dovoljenje in da kljub svoji funkciji ne sodijo med izjeme, so nam pojasnili na inšpektoratu za okolje in prostor, ki deluje pod okriljem ministrstva za okolje in prostor. Inšpekcijski pregled v omenjeni zadevi je bil opravljen v okviru akcije Nadzor nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi 2019. Brez podobne prepovedi uporabe objekta pa je brez uporabnega dovoljenja kar 38 let delovala Splošna bolnišnica Jesenice. Pridobila ga je šele konec leta 2017. Zgradbo so začeli graditi leta 1974 in jo dokončali leta 1979. »Takrat je bil po podatkih iz listin opravljen tehnični pregled, vendar je bilo ugotovljenih preko 70 pomanjkljivosti, ki jih niso mogli odpraviti. Postopek je bil neuspešno zaključen,« je ob pridobitvi uporabnega dovoljenja povedal tedanji direktor bolnišnice Janez Poklukar.