Podjetje Emporio Medical, ki je bilo v lasti Urške Jurkovič in njene mame, se je namreč znašlo v središču zgodbe o domnevni korupciji v zdravstvu. Tožilstvo je prepričano, da je podjetje dajalo darila zdravnikom, ti pa naj bi za protiuslugo še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju.

Drašlerjeva je pred sodišče stopila že februarja in na vprašanja predsednice sodnega senata Dejane Fekonja pojasnjevala, da so v vseh bolnišnicah, ki so jim na podlagi javnih razpisov dobavljali medicinski material, zahtevali donacije v višini desetih odstotkov od vrednosti naročil. To naj je bila običajna praksa, kam naj bi šel nato ta denar, pa da ne ve.

Podobno je povedala tudi danes in poudarila, da se je za prijavo tedanjega predstojnika ortopedske klinike ljubljanskega kliničnega centra Vaneta Antoliča odločila, ker jo je zagrabil za roko in grozil s šeriatskim pravom, če podjetje, ki po njenih besedah takrat ni imelo denarja, ne bo izpolnilo donatorske pogodbe.

Na vprašanje zagovornikov obtoženih, čigava je bila ideja, da se nedovoljeno dajanje in prejemanje prijavi Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) ali komu drugemu, je Drašlerjeva dejala, da je bil povod za vse skupaj ravno incident na ortopedski kliniki. A že nekaj mesecev pred tem so se nad Jurkovičevo zaradi neizpolnjevanja donatorskih pogodb začeli vršiti pritiski, po dogodku na ortopedski kliniki pa se je Jurkovičeva sama odločila za prijavo.

Zanikala je, da bi kriminalisti podjetje Emporio Medical obiskali na njeno pobudo in da bi bila v času sestanka z Antoličem seznanjena s kako anonimno prijavo. »Z anonimko me je Palčarjeva seznanila šele po tistem, ko je Emporio Medical začel preiskovati NPU,« je dejala in dodala.

Sicer pa sta Drašlerjeva in Jurkovičeva na NPU kakšno leto in pol po tistem, ko so kriminalisti že preiskovali podjetje, podali kazensko prijavo zoper neznanega storilca zaradi vdora v računalnik Jurkovičeve. Prijavo, pod katero se nista podpisali, sta poslali na NPU, za anonimnost pa sta se odločili zaradi medijskih napadov na Jurkičevo, je dejala Drašlerjeva.

Zatrdila je še, da z Jurkovičevo na NPU nista bili zaslišani skupaj, prav tako da ni od policista slišala, da bi lahko bila osumljena kaznivega dejanja. Kot se je spominjala, je bil pri zaslišanju enkrat navzoč kriminalist Robert Slodej. Izpostavila je še, da si je Jurkovičeva želela statusa zaščitne priče, a so ji na NPU povedali, da »je za to potreben nek postopek«.

Zanikala je tudi, da bi poznala nekdanjega vodjo tožilstva Harija Furlana. Glede na zadnje pričanje Jurkovičeve naj bi se namreč skupaj Drašlerjevo oglasili na specializiranem državnem tožilstvu in se morda srečali ravno z njim. Drašlerjeva je danes pojasnila, da sta se na tožilstvu oglasili dvakrat. Prvič Furlana tam ni bilo, drugo srečanje pa je trajalo 30 sekund, nato pa ju je odslovil.

Za Palčarjevo tožilec Iztok Krumpak in zagovorniki obtoženih danes niso imeli vprašanj. Sodnica pa ji pokazala na roko pripisane zabeležke v rokovniku Jane Šturm, nekdanje zastopnice družbe Emporio Medical, a jih Palčarjeva ni prepoznala. Zaradi nekaj nejasnosti pri določanju, čigava je pisava na nekaterih dokumentih, je sodni senat Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju naložil dopolnitev izvedenskega mnenja.

Na predlog obrambe bodo na sojenju 30. septembra soočili Palčarjevo in Drašlerjevo, saj da je v njunih izpovedih več neskladnosti, ki jih želijo razčistiti. Sojenje se za prvo skupino obtoženih tako bliža koncu.

Med obtoženimi v prvi skupini - sodnica jih je zaradi velikega števila razdelila na tri - so poleg Antoliča še vodja oddelka za kirurgijo hrbtenice na ljubljanski ortopedski kliniki Rok Vengust, nekdanji vodja ortopedije v celjski bolnišnici Samo Karel Fokter, ortoped iz Valdoltre Robert Janez Cirman in nekdanji komercialist v podjetju Emporio Medical Darko Žafran. Vsi našteti krivdo zanikajo. Miodraga Vlaovića, upokojenega travmatologa v celjski bolnišnici, pa je sodišče zaradi zdravstvenih težav začasno izločilo iz postopka.