Bela, črna in srebrna (oziroma siva) so tri najbolj priljubljene barve karoserije pri slovenskih kupcih novih avtomobilov. Na prvo žogo se zdi, kot da Slovenci nimajo razvite domišljije, toliko bolj, ker znamke z vsako generacijo nov avtomobil ponujajo s širšo izbiro barv. Pa vam predlagamo: zakaj si ne bi izbrali avta, ki je obarvan zeleno? Zelena namreč v rokavu skriva kar nekaj adutov. Je barva rasti, pomladi, prenove in ponovnega rojstva. Obnavlja in vrača energijo. Je zavetišče pri vsakdanjih obremenitvah sodobnega življenja in nam ponovno vrača občutek dobrega počutja. Čustveno je pozitivna barva, ki nam daje sposobnost ljubiti in negovati sebe in druge brezpogojno. Spodbuja ljubezen do narave, družine, prijateljev. Je barva stabilnosti in vzdržljivosti. Vam je morebiti zelena zdaj kaj bolj všeč?

Pred dnevi smo se družili z avtom, ki mu zelena najbolj pristaja. Njegova nrav je namreč, da je zelen (beri: tudi okolju prijazen). Žal pa v testni floti zelenega ni bilo na izbiro in tudi sicer med barvami, ki jih ponujajo, ni zelene. Ali imajo tudi njegovi snovalci omejeno domišljijo? Kilometre smo nabirali za volanskim obročem škode octavie, četrte generacije, ki je nekaj posebnega, ker je prvič na voljo tudi kot priključni hibrid. Če smo natančnejši, sta celo dva. Vozniško bolj izobraženi boste takoj vedeli, da to pomeni, da je pogonski sklop sestavljen iz bencinskega in električnega motorja in da je mogoče voziti tudi zgolj na elektriko, ko si dotični za volanskim obročem tega zaželi. Če nas vprašate, prav v priključnih hibridih vidimo prihodnost avtomobilizma, saj imajo pred zgolj električno gnanimi sorodniki, ki jih mnogi favorizirajo, številne prednosti. Predvsem da lastnika nikoli ni strah, da bi ostal z izpraznjeno baterijo na cesti. Žal pa slovenski odločevalci ne delijo našega mnenja. Subvencijo za priključne hibride so namreč z letošnjim letom ukinili.

Octavia iV, kot je njeno uradno ime, ima sistemsko moč bodisi 150 ali 180 kilovatov (204 ali 245 KM). Ko so nas vprašali, katero bi vozili, smo po šolsko takoj iztegnili roko v zrak in se zagrebli za močnejšo, ki se hvali z oznako RS. Kot verjetno veste, je ta rezervirana za najzmogljivejše škode. V režimu sport lahko izkoristite prav vsakega v čredi iskrivih konj, ki komajda čakajo, da jih poženete v dir, za prenos moči pa je bil zadolžen 6-stopenjski samodejni menjalnik. Kombinacija je naravnost perverzna in opisljiva z besedami »to moram imeti«. Zakaj? Poglejte si samo tehnične podatke in ugotovili boste, da ste med hitrejšimi (225 km/h najvišje hitrosti in 7,3 sekunde do stotice) in odzivnejšimi ne glede na vrsto ceste, glede na težo naše desne noge, ki občasno rada stopalko za plin potisne do konca, pa je bila povprečna poraba dobrih petih litrov skorajda sanjska. Če bi vozili klasičnega bencinarja s toliko konji, bi bila poraba zagotovo dvakrat višja. Za nameček lahko s pritiskom na gumb motor začne prav po športno grgrati, da dobite resnično občutek sedenja v športnem štirikolesniku, kar nadgradita tudi školjkasta prednja sedeža. Najboljše smo prihranili za konec: 60 kilometrov lahko prevozite zgolj na elektriko. V slogu prisluhnimo tišini, ko okoljevarstveniki od zadovoljstva skačejo v zrak. Če se vam 60 kilometrov zdi malo, to nikakor ni: podatki za Slovenijo namreč kažejo, da v povprečju z avtom dnevno prevozimo 40 kilometrov.

»Sedi, pet!« bi dejala učiteljica, ko bi ugotovila, kako zelo je bila naša octavia pametna. Njeno znanje namreč ne pozna meja. Najbolj nas je navdušila z radarskim tempomatom, ki prepoznava prometne znake, krožišča in ovinke ter ustrezno prilagaja hitrost, da je vožnja karseda varna, voznik pa je lahko osredotočen zgolj na vožnjo tudi zato, ker pred sabo na vetrobransko steklo dobiva vse relevantne podatke, od navigacije, tempomata, omejitev hitrosti in trenutne hitrosti. Cena obeh priključnih hibridov še ni znana, v Slovenijo pa naj bi »zelena« octavia zapeljala konec leta.