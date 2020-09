Mislim, da začenjamo v pravem času, saj se je povpraševanje po okolju bolj prijaznih tehnologijah šele začelo povečevati. Seveda pa je elektrifikacija najboljši način, da zmanjšamo izpuste ogljikovega dioksida in se približamo zahtevam znotraj Evropske unije.

Octavia RS je od nekdaj praktičnost in vsakodnevno uporabnost združevala s športnostjo, a nikoli ni bila pravi športni avto. Veseli nas, da je zdaj RS na voljo tako z bencinskim in dizelskim motorjem ter kot priključni hibrid, katerega skupna moč je zajetnih 225 konjev.

V bližnji prihodnosti zagotovo še ne.

Avto mi je všeč. Pred dvema letoma sem bil še skeptičen, ali bodo električni avtomobili v Evropi uspešni, zdaj pa je ljudi, ki si jih želijo, iz dneva v dan več. Zato se za prihodnost ejyaqa ne bojim. Prvi odzivi potencialnih strank in tudi medijev so pozitivni.

Dobro vprašanje. Smo boljši in boljši, toda med znamkama je velika razlika, saj Volkswagen proda občutno več avtomobilov kot jih Škoda. Se pa strategija celotnega koncerna nekoliko spreminja, vse pomembnejši postajajo trgi, kot so kitajski, indijski in ruski.

To je le delno res, odvisno od posamičnega modela. Naše stranke imajo drugačne vrednote kot Volkswagnove. Sodobne tehnologije so nam na voljo, na nas pa je, da se odločimo ali jih bomo uporabili in kdaj. Vsaka tehnična rešitev seveda veliko stane, stranke pa so tiste, ki se odločijo, ali jo bodo zaradi višje cene sprejele. Ko smo predstavili novo octavio, smo v njo vgradili vse najsodobnejše tehnološke dobrote, ki so bile na voljo. Seveda pa so nekatere rešitve sprva bolj primerne za vgradnjo v premijske znamke, kot sta Audi in Porsche. maš