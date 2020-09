Policisti so v soboto okoli 23. ure na območju Prigorice v občini Ribnica ustavljali osebno vozilo, a je z vožnjo pospešeno nadaljevalo, po krajšem času pa ustavilo. Ko sta policista pristopila do vozila z italijanskimi registrskimi tablicami, so iz vozila zbežali trije moški. Enega so policisti prijeli, gre za Maročana, ki je nezakonito prestopil mejo. Vozilo je vozil 48-letni državljan Italije, ki so ga policisti pridržali. Postopek z Maročanom pa še poteka.

Na območju Kočevja pa so policisti v soboto okoli 19. ure ustavili osebno vozilo, prav tako z italijanskimi registrskimi tablicami. 51-letni državljan Sirije je v vozilu prevažal tri državljane Maroka, ki so nezakonito prestopili mejo. Tudi tega voznika bodo policisti privedli k preiskovalnemu sodniku, postopek s tujci pa še poteka, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.