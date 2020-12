Prek videokonferenčne povezave s sodiščem na Malti je predsednica senata Klavdija Bercieri danes opravila zaslišanja treh od sicer osmih Sircev, ilegalnih prebežnikov, ki jih je Izudin Muminović 28. novembra lani skrivoma peljal od hrvaško-slovenske meje proti Italiji. Na avtocesti med Brezovico in Vrhniko je 43-letni bosanski državljan z BMW X5 povzročil prometno nesrečo. Voznik in njegov mladoletni pastorek na sprednjem sedežu sta preživela, hujšega ni bilo niti petim beguncem, ki so se gnetli na zadnji klopi. A trije nesrečneži, ki jih je Muminović stlačil v prtljažnik, niso imeli te sreče. Med obračanjem avtomobila jih je vrglo iz prtljažnika. Eden je umrl takoj, drugi malo pozneje v bolnišnici, tretji je hudim poškodbam podlegel pet mesecev kasneje. Dva sta bila stara 20, eden 19 let.

»Rekel sem šoferju, naj zmanjša hitrost, a me ni poslušal. Domnevam, da je vozil več kot 160 kilometrov na uro,« je danes pričal eden od preživelih. In ni se veliko zmotil. Na spolzki in mokri cesti ob omejitvi 130 je Muminović okoli pol dveh zjutraj vozil 150 kilometrov na uro, piše v obtožnici.

Čakali dva avta, prišel je eden

Sirci so pripovedovali, da so najprej pripotovali v Turčijo in pot nadaljevali v Grčijo, Albanijo, Kosovo in BiH. Hrvaško so prepešačili, vleklo se je dvanajst dni. Že v Bosni se je eden dogovoril, da jih bo nekdo čez slovensko ozemlje prepeljal do Italije. Pot do slovenske meje je bila težka. »Bili smo brez hrane, deževalo je, bili smo premraženi. Naročili smo dve vozili, a ob dogovorjenem času ni bilo nikogar. Prišel je naslednji dan. En avto. Ampak bili smo tako izčrpani, da smo se vseeno stlačili vanj, čeprav nas je bilo osem,« je razložila ena od prič. Šofer je močnejšim določil mesto na zadnji klopi. Štirje so sedeli, peti jim je legel čez noge. Za ostale je odprl vrata prtljažnika. Na vprašanje, zakaj ne sme kdo sedeti spredaj, je tihotapec odvrnil, da ima s sabo otroka. »Star je bil kakih deset let,« je povedala priča.

Peterico na zadnjem sedežu je Muminović pokril z odejo. Morali so biti tiho. Sodnica jih je vprašala, ali so morda brcali v sprednje sedeže in kričali »go, Italia«, pri tem pa razložila, da je tako povedal otrok. »To je čista laž. Morala je biti tišina. Dovolil nam ni ničesar. Tudi gretje je vklopil šele pozneje, čeprav smo bili premraženi,« so odgovarjali Sirci. Kaj se je dogajalo pred nesrečo, niso znali povedati, bili so pod odejo, nekateri so dremali. So pa opazili šoferjevo hitro vožnjo. A se šofer za prošnje, naj upočasni, ni zmenil.