Obiskal bo grob Janeza Kocijančiča, ki je po hudi bolezni preminil 1. junija. Štiri dni pozneje je kot tretji Slovenec po Miroslavu Cerarju in Leonu Štuklju posthumno prejel srebrni red Moka.

Kocijančič je bil športni funkcionar, politik in gospodarstvenik. Od leta 1991 do 2014 je bil med drugim predsednik OKS, bil je podpredsednik Mednarodne smučarske zveze in od leta 2017 pa tudi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev (EOC). Na sedežu Moka v Lozani je v njegovo čast v začetku julija olimpijska zastava tri dni visela na pol droga.

»Bach se tedaj žalne seje v Ljubljani ni mogel udeležiti zaradi potovalnih omejitev. Njegov obisk je prišel na vrsto sedaj in je v času pandemije novega koronavirusa še posebej pomemben. Četudi se ne bo zgodil na dan športa 23. septembra, bo pa Bach pri nas dva dni prej, tudi kot nekakšen uvod na ta dan in v teden evropskega športa,« je povedal predsednik OKS Bogdan Gabrovec.