Politični del obiska dopoldne je potekal po strogem urniku in protokolu, popoldanski športni je bil veliko bolj sproščen. Pogovore pri predsedniku vlade Janezu Janši je Bach ocenil kot uspešne. Del današnjega dne je preživel tudi tako, da je sodeloval na seji izvršnega odbora Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) v Ljubljani, kar je bilo sploh prvo zasedanje tega organa v živo po začetku pandemije. Ko se je Bach s sodelavci popoldne preselil v kajakaški center v Tacnu na druženje s slovenskimi olimpijci, kandidati za nastop na poletnih igrah v Tokiu 2021, je bilo očitno, kako je nekdanji odlični sabljač (z nemško reprezentanco je bil olimpijski prvak na igrah 1976 v Montrealu) in poliglot (govori nemško, angleško, špansko in francosko) dobesedno oživel.

Bach: Slovenija je majhna, a velesila v športu

Ko je Bacha ob prihodu v Tacen sprejel predsednik Kajakaške zveze Slovenije Andrej Ribič, se je najprej ustavil ob kanalu z mirno vodo, kjer so trenirali najmlajši kajakaši in kanuisti. Na lastno željo se je spustil tik ob progo in počepnil, da je z zelo zgovornimi mladimi krotilci brzic poklepetal in jim podelil značke s petimi olimpijskimi krogi. Ko se je preselil v središče kajakaškega centra, je dolgo časa zavzeto opazoval trening slovenskih olimpijskih kandidatov v kajaku in kanuju na divjih vodah, ki so na čelu z Benjaminom Savškom in Petrom Kauzerjem konec tedna navdušili z osvajanjem kolajn na evropskem prvenstvu v Pragi.

Z veseljem se je pomešal med slovenske športnike in po skupinah klepetal z atleti, tekmovalci v borilnih veščinah, kajakaši na divjih vodah… Namenjal jim je besede spodbude, jim svetoval, naj bodo potrpežljivi, pozitivnih misli, naj se osredotočijo na športne priprave in naj ne razmišljajo o tem, kaj bi lahko šlo narobe. Navdušen je bil nad zgodovinskim koncem tedna za slovenski šport z uspehi na Tour de France in v Pragi. »Slovenija je po velikosti in številu prebivalcev majhna država, a ne glede na to je pravi gigant v mednarodni športni konkurenci. Je fenomen v zimskih in poletnih športih, v posamičnih in ekipnih. Verjetno športniki čutite izjemno in nedeljeno podporo nacije. Trenerji so ključ do uspehov. Tu ste izjemni, prav tako imate primerne objekte za tekme in treninge,« je izpostavil 66-letni Thomas Bach.

Ko so športniki dobili priložnost, so ga dobesedno obkrožili in zasuli z vprašanji, največ jih je bilo povezanih z olimpijskimi igrami v Tokiu. »Glede Tokia smo samozavestni. Prireditelji dirke Tour de France, finalnega turnirja lige prvakov, odprtih prvenstev ZDA v tenisu in golfu… so pokazali, kako je mogoče organizirati največja tekmovanja in da sistem deluje, če se prilagodiš razmeram. Lažje je individualnim športom brez telesnega stika. V precej težjem položaju so kontaktni športi, kot so judo, rokoborba, karate in boks, kjer je tveganje okužbe veliko večje. Pripravljamo različne scenarije, kako organizirati olimpijske igre v Tokiu. Želimo si čim hitrejše teste na koronavirus, da bi rezultate dobili v 15 minutah. Pomemben element za optimizem je razvoj cepiva. Trenutno jih je devet v zadnji fazi testiranja. Cepivo naj bi bilo na voljo v začetku leta, tudi z zalogami ne bo težav, saj je vse pripravljeno za zagon proizvodnje. Prvi cilj je, da bodo igre varne za vse udeležence. To bodo resnično posebne igre, velik festival solidarnosti in medsebojne pomoči,« je razlagal Bach, ki je izpostavil, da morajo poskrbeti za enakovredne priprave vseh športnikov in pravične kvalifikacije. Trenutno ima normo izpolnjeno 52 odstotkov športnikov in športnic po svetu.