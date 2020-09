Joel Hanley, Jamie Oleksiak in Joel Kiviranta so za Teksačane zadeli v prvih dveh tretjinah in postavili temeljni kamen za zmago. Vmes je Yanni Gourde v prvem delu izenačil na 1:1, nato pa je vratar Anton Hudobin »zaklenil« svoj gol in samo v zadnjem delu zbral kar 22 od svojih skupno 35 obramb. Jason Dickinson je v 59. minuti zadel še prazen gol Tampe, ki je želela z menjavo vratarja za šestega igralca na ledu izsiliti preobrat.

Dallas z zmago v finalu nadaljuje neverjetno serijo, ki jo je ekipa začela po prisilnem premoru zaradi pandemije koronavirusa. Pred prisilno zaustavitvijo v marcu je Dallas nanizal kar šest zaporednih porazov, zdaj pa Starsi postajajo resnične zvezde letošnje sezone. Želja je seveda drugi naslov v zgodovini kluba po uspehu leta 1999.

Tokrat je odločala dobra obramba. Ob neverjetnem Hudobinu je Dallasu uspelo ustaviti tudi ruskega napadalca Tampe Nikito Kučerova, ki na gol Dallasa ni sprožil strela vse do zadnje tretjine. Takrat je na ledu blestel drugi Rus - vratar Hudobin.

»V pravem trenutku se je res nekajkrat izkazal. Ko si že malce stisnjen v kot, veš, da bo njihov napad zaigral na najvišji ravni in da bodo prihajali do priložnosti. Če takrat prejmeš gol, je to res slab trenutek in Anton je to nocoj preprečil,« je vratarja Dallasa pohvalil trener Rick Bowness in obenem razkril, kaj je odločilo prvi finale.

Obenem so bili hokejisti Dallasa na prvi tekmi bolj spočiti, saj so konferenčni finale z Vegas Golden Knights odločili v svojo korist na petih tekmah in si priigrali kar štiri proste dni, Boston pa je bil po napetem dvoboju z New York Islanders v finalu vzhodne konference prost le en dan.

»Res smo se lahko spočili in dobro začeli, a Tampa je izjemna in priigrala si bo svojo priložnost. Tako kot danes, moramo tudi naprej ostati pri svoji igri," pa je po tekmi povedal kapetan Dallasa Jamie Benn, ki je prav tako priznal, da je bil ključen igralec tekme Hudobin: "V tretjem delu je bil neverjeten. Uspevale so mu neverjetne obrambe. Ohranil nas je na razdalji in našli smo pot do prve zmage.«

Trener Tampe Jon Cooper je glavni razlog za poraz iskal v utrujenosti svojih igralcev: »Ne vem, če so igralci po prvih dveh tretjinah sploh potrebovali prho. Noge so bile preutrujene, kar se je jasno videlo. A na naslednji tekmi bomo nevarnejši tudi za njihovega vratarja in zadevali.«