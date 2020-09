Športni direktor jeseniških hokejistov Marcel Rodman je pozimi dobro vedel, zakaj je treba vratarja Žana Usa na vsak način speljati Olimpiji. Pravijo, da je dober hokejski vratar vreden za polovico ekipe in Žan Us je bil na uvodnem dejanju nove sezone ključni posameznik, da so Jesenice prvič po letu 2007 osvojile slovenski pokal. Izjemno predstavo je uprizoril v petkovem polfinalu proti Olimpiji, ko je v 65 minutah ubranil vseh 38 ploščkov in zaklenil vrata tudi v seriji petih kazenskih strelov.

To je bila najpomembnejša zmaga železarjev na štiridnevnem turnirju, saj je bil finalni dvoboj z Bledom odločen po petnajstih minutah, ko so Jesenice zabile pet golov. V prazni tivolski dvorani je pozornost pritegnila blejska vratarka Pia Dukarič, ki junaško brani v moški konkurenci, ker na Bledu nimajo boljšega vratarja. Jeseniški trener Mitja Šivic je svoje moštvo izvrstno pripravil na vse ovire v pokalu in našel recept, kako je treba igrati proti močnejši, a manj srčni Olimpiji. Ni več naključje, da so železarji v letu 2020 dobili vse štiri derbije. Jeseniški hokejisti so v primerjavi z Ljubljančani postali fizično dominantnejša ekipa, ki se lažje motivira in z bojevitim duhom nadomesti slabšo kakovost igralskega kadra. Jesenice so se pred začetkom alpske lige umaknile na Kope, medtem ko v Olimpiji iščejo novega trenerja, še preden se je sezona dobro začela.

Športni direktor tivolskega kluba Jože Kovač je bil zelo slabe volje po petkovem porazu z Jesenicami. Ker prvi cilj ni izpolnjen, je Ivu Janu še isti večer sporočil, da mora po prvi uradni tekmi izprazniti trenerski kabinet. Olimpija je z nočno akcijo poslala močno sporočilo garderobi, da je vrag odnesel šalo. Ivo Jan pravzaprav odhaja, še preden je dobil resno priložnost. S klubom je podpisal triletno pogodbo, a je bila brezkrvna igra proti Jesenicam tako moteča za vodstvo, da v Tivoliju zanj ni več prostora. Nemara je imel v delu z moštvom premehko roko in ni znal unovčiti značajskih lastnosti igralcev. Ko so Jesenice v petek »pretepale« Olimpijo, ni bilo nobene reakcije, ki bi spremenila potek tekme. Odgovornost je kajpada tudi na igralcih, ki so pokazali premalo odločnosti in želje po zmagi.

Olimpija bo v naslednjih dneh sporočila, kdo bo sedel na vročo tivolsko klop. Vodstvo kluba je že odprlo pogovore s kandidati, ki za zdaj prihajajo izključno iz slovenskega okolja. Ker Olimpija išče značajsko nasprotje Iva Jana, med trenerskimi kandidati visoko kotira selektor Matjaž Kopitar, ki bi v Ljubljani lahko vodil kopico reprezentantov. Jure Vnuk je Olimpiji nedolgo tega prinašal lovorike, a ga je odnesel upor v garderobi. V Tivoliju zanimanje kažejo tudi za Gabra Glaviča in Bojana Zajca, obstaja pa tudi možnost, da bo novi trener predstavljen kot veliko presenečenje.