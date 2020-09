Stoti medsebojni obračun Maribora in Celja, podprvaka in prvaka iz prejšnje sezone, se je končal brez zmagovalca. Gostje, ki so v minuli sezoni dobili obe tekmi v Ljudskem vrtu, so tokrat dvakrat vodili, domači pa so dvakrat izenačili. Tako so prišli do osme točke in vsaj začasno ostajajo na vrhu lestvice, medtem ko so Celjani pri zgolj dveh točkah in še brez zmage.

Celjani, ki so igrali brez kaznovanega Josipa Ćalušića, so živahno začeli tekmo in bili konkretnejši v prvem obdobju, predvsem Ivan Božić, ki je poskusil v tretji in 16. minuti. Že v 18. pa so izbranci Dušana Kosića povedli, potem ko je Mitja Lotrič ob neodločnem Luki Koblarju prišel do strela z desne strani in z diagonalo ugnal Ažbeta Juga.

Pri Celju velja omeniti še poskus Amadeja Brecla v 32. minuti, ko je žogo poslal čez prečko, in Matica Vrbanca nekaj minut pozneje, sicer pa so bili v drugi polovici polčasa odločnejši Mariborčani, pri katerih so bili tokrat zunaj kadra Luka Zahović, Martin Kramarič in Felipe Santos, manjkali pa so Matin Milec, Jan Repas in Grega Bajde.

Pri domačih je dvakrat streljal Rudi Požeg Vancaš, obakrat je bil na mestu Matjaž Rozman, slednji je tudi obranil enega od dveh poskusov Jasmina Mešanovića (drugi z glavo v 41. minuti pa je bil nenatančen).

V uvodu drugega polčasa so Mariborčani takoj prevzeli pobudo, v 52. je poskusil Alexandru Cretu, ki je enkrat streljal že v prvem polčasu, a je bil Rozman pripravljen. V 57. minuti pa so domači vendarle izenačili, po kotu je žoga po »fliperju« končala na drugi vratnici pri Jasminu Mešanoviću, ki je zadel iz bližine.

V 65. minuti je imel novo lepo priložnost Požeg Vancaš, ko je prišel do strela iz bližine, Rozman pa se je spet izkazal, tako kot po močnem poskusu od daleč Amirja Derviševića v 74. minuti. Štiri minute pozneje pa so domači doživeli nov hladen tuš. Rezervist Jakob Novak je "obrnil" domačega branilca Koblarja in nato v kazenskem prostoru učinkovito zaključil akcijo za 2:1.

Toda že v 80. minuti so domači spet izenačilo in to po mojstrovini rezervista Roka Kronavetra, ki je po po podaji z leve s »škarjicami« premagal celjskega vratarja Rozmana. Se je pa slednji spet izkazal v 86. minuti, ko je dobil dvoboj ena na ena s Cretujem. V 89. minuti je imel zaključno žogo na nogi Kronaveter, ki pa je žogo poslal čez gol z roba kazenskega prostora. Že v sodniškem dodatku je na drugi strani sprožil Mićo Kuzmanović, a je žoga končala malo mimo vratnice v kotu, tako da sta si ekipi razdelili plen.

Maribor bo v 5. krogu v soboto gostoval v Sežani, Celje pa bo dan pozneje gostilo Bravo.