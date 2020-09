Hokejisti Jesenic so v polfinalu slovenskega pokala z bojevitim pristopom in izjemnim vratarjem Žanom Usom uročili favorizirano Olimpijo, ki je še pred zadnjim dejanjem tekmovanja ostala brez možnosti za ubranitev lovorike. Železarji so 65 minut zdržali vse ljubljanske nalete in slavili po kazenskih strelih. Danes zvečer se bodo pomerili z Bledom, novincem v finalu, ki velja za največje presenečenje tekmovanja. Blejci so v polfinalu ugnali Triglav (3:2), junakinja pa je postala vratarka Pia Dukarič, ki v zadnjih letih uspešno nastopa v moški konkurenci in je edinstveni primer v domačem hokejskem prostoru.

Navijači so bili v prenovljeni tivolski dvorani prikrajšani za prvi uradni hokejski derbi sezone, saj je bila v skladu z navodili NIJZ na tribunah le peščica predstavnikov obeh klubov in organizatorjev. Večna rivala sta po šestih mesecih hokejskega zatišja prikazala »septembrsko« predstavo in jima ni uspelo skriti, da igra še ni na spodobni ravni. Po previdnem začetku je Olimpija z močnejšim moštvom pokazala več ambicij v napadu, a naletela na čvrsto jeseniško obrambo. Železarji so se izkazali z drsalno tehniko in agresivnim pokrivanjem nasprotnika, da so imeli Ljubljančani kopico preglavic z organizacijo igre. Bolj ko se je bližal konec tekme, več nervoze je bilo čutiti v favoriziranem tivolskem kolektivu, pri katerem je zatajila predvsem dolga vrsta reprezentantov.

Motivirani Jeseničani so do zadnjega piska sirene ohranjali povsem realne možnosti za uvrstitev v finale, Ljubljančani pa so se pritoževali, da so jim sodniki brez razloga razveljavili dva zadetka. Ker sta po šestdesetih minutah mreži še vedno mirovali, sta tekmeca odprla podaljšek s tremi igralci na vsaki strani. Olimpija je tako kot v rednem delu zgrešila iz vseh ugodnih položajev in zapravila tudi vseh pet kazenskih strelov. Žan Us je na koncu zbral 38 obramb, zmagoviti gol za jeseniško veselico na tivolskem ledu pa je prispeval Jaka Šturm.