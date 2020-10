Za SŽ Olimpijo so zadeli Miha Zajc (1., 54.), Nejc Brus (2.), Aleš Mušič (15.), Martin Bohinc (37.) in Mark Sever (58.), za Sij Acroni Jesenice pa Žan Jezovšek (28.).

Današnja tekma je bila prva v sezoni 2020/21 in prva v posebnem začetnem delu tekmovanja, kjer so udeleženci AHL razdeljeni v štiri mini skupine. V ljubljansko-jeseniški sta še drugi postavi Celovca in Linza. V tem delu bodo po dve tekmi istih nasprotnikov sešteli in šele seštevek bo dal zmagovalca; "povratna" tekma med železarji in zmaji bo 8. oktobra v dvorani Podmežakla.

Redni del tekmovanja z običajnim točkovanjem in običajnim ligaškim sistemom s po eno tekmo doma in v gosteh z vsemi tekmeci se bo začel 24. oktobra, končnica alpske lige pa 27. marca naslednje leto.